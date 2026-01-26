Что известно о налете украинских дронов на российские города 26 января: есть пострадавший

Сегодня ночью, 26 января, под удар со стороны Украины попал Краснодарский край. Беспилотники активнее всего сбивали в небе над Славянском-на-Кубани. Оперштаб региона сообщает, что обломки повредили три частных дома — были выбиты окна, а также повреждена кровля. Через два часа после этого случилась повторная атака, в результате которой пострадали еще четыре дома и два предприятия на территории города. Также был ранен мужчина — сотрудник одного из производственных объектов.