Что известно о налете украинских дронов на российские города 26 января: есть пострадавший

Сегодня ночью, 26 января, под удар со стороны Украины попал Краснодарский край. Беспилотники активнее всего сбивали в небе над Славянском-на-Кубани. Оперштаб региона сообщает, что обломки повредили три частных дома — были выбиты окна, а также повреждена кровля. Через два часа после этого случилась повторная атака, в результате которой пострадали еще четыре дома и два предприятия на территории города. Также был ранен мужчина — сотрудник одного из производственных объектов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также заявил о налете на регион. Воздушная атака украинских дронов была отражена средствами ПВО над городом Каменском-Шахтинским. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Уже под утро был нанесен удар ВСУ и по Калужской области. Однако дрон удалось сбить без последствий для местной инфраструктуры, отмечает губернатор Владислав Шапша. Обломки летательного аппарата упали на территории Хвастовичского округа, где сейчас работает оперативная группа.
По данным Министерства обороны, за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь над территорией российских регионов были сбиты 53 украинских дрона:
- 34 — над Краснодарским краем,
- Восемь — над Ростовской областью,
- Четыре — над акваторией Азовского моря,
- Три — над Брянской областью,
- Два — над Республикой Крым,
- По одному — над Калужской и Курской областями.