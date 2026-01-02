Что известно о налете украинских беспилотников на российские регионы, 2 января

Следом удар также пришелся по Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что в Новомосковске две многоэтажки были повреждены после падения обломков сбитых дронов. Также несколько домов остались без окон в Узловой — их выбило также в результате ликвидации беспилотников.