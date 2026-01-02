Что известно о налете украинских беспилотников на российские регионы, 2 января

Около двух часов ночи звуки взрывов разбудили жителей Самарской области. Местные жители сообщали, что отчетливее всего звуки от уничтожения дронов были слышны в городе Новокуйбышевск. Минобороны налет подтвердило, но о последствиях власти не сообщалось.
Следом удар также пришелся по Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что в Новомосковске две многоэтажки были повреждены после падения обломков сбитых дронов. Также несколько домов остались без окон в Узловой — их выбило также в результате ликвидации беспилотников.
О серии атак летательных аппаратов сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Украинские дроны сбивали на подлете к столице несколько раз. О последствиях чиновники не сообщали, но известно, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Всего за прошедшую ночь, 2 января, по данным Министерства обороны, над российскими регионами были сбиты 64 украинских дрона:
- 20 — над Самарской областью,
- 16 — над Воронежской и Саратовской областью,
- 7 — над Московским регионом,
- 12 — над Рязанской и Ростовской областями,
- 3 — над Тульской областью,
- 2 — над Белгородской областью,
- 3 — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.