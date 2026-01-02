Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о налете украинских беспилотников на российские регионы, 2 января

Этой ночью ВСУ снова пытались ударить по российским городам.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Около двух часов ночи звуки взрывов разбудили жителей Самарской области. Местные жители сообщали, что отчетливее всего звуки от уничтожения дронов были слышны в городе Новокуйбышевск. Минобороны налет подтвердило, но о последствиях власти не сообщалось.

Следом удар также пришелся по Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что в Новомосковске две многоэтажки были повреждены после падения обломков сбитых дронов. Также несколько домов остались без окон в Узловой — их выбило также в результате ликвидации беспилотников.

О серии атак летательных аппаратов сообщил и мэр Москвы Сергей Собянин. Украинские дроны сбивали на подлете к столице несколько раз. О последствиях чиновники не сообщали, но известно, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего за прошедшую ночь, 2 января, по данным Министерства обороны, над российскими регионами были сбиты 64 украинских дрона:

  • 20 — над Самарской областью,
  • 16 — над Воронежской и Саратовской областью,
  • 7 — над Московским регионом,
  • 12 — над Рязанской и Ростовской областями,
  • 3 — над Тульской областью,
  • 2 — над Белгородской областью,
  • 3 — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.