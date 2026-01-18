Что известно о налете дронов на Россию ночью 18 января

Жители Северной Осетии сегодня ночью, 18 января, проснулись от звуков взрывов. Около пяти часов утра над Бесланом система ПВО начала сбивать украинские дроны. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что на одну из пятиэтажек упали обломки беспилотника, из-за чего пришлось эвакуировать 70 человек. В доме была повреждена крыша и выбиты окна. Также один из местных жителей был ранен.
Налет также был совершен на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь заявил о работе ПВО сразу в двух районах: Милютинском и Каменск-Шахтинском. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Глава Воронежской области написал в своих соцсетях о сбитии сразу шести украинских дронов. Взрывы прозвучали в небе над Воронежем, а также еще в трех районах. Также нет ни пострадавших, ни повреждений имущества.
Министерство обороны докладывает, что за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь над российскими регионами было сбито 97 вражеских летательных аппаратов:
- 40 — над Белгородской областью,
- По 13 — над Брянской и Курской областями,
- По шесть — над Ростовской областью и Северной Осетией,
- По четыре — над Астраханской, Волгоградской и Воронежской областями,
- По два — над Республикой Крым и акваторией Азовского моря,
- По одному — над Рязанской и Орловской областями, а также в Ставропольском крае.