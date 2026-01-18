Что известно о налете дронов на Россию ночью 18 января

Жители Северной Осетии сегодня ночью, 18 января, проснулись от звуков взрывов. Около пяти часов утра над Бесланом система ПВО начала сбивать украинские дроны. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что на одну из пятиэтажек упали обломки беспилотника, из-за чего пришлось эвакуировать 70 человек. В доме была повреждена крыша и выбиты окна. Также один из местных жителей был ранен.