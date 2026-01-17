Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об атаках украинских дронов по России, 17 января

Ночью над территорией России было сбито 99 украинских беспилотников.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Вероника Зорина/ТАСС

В ночь с 16 на 17 января российские силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников над пятью регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА было уничтожено над акваторией Черного моря — 47. Как сообщает Telegram-канал Shot, около 10 взрывов прогремело над городами Сочи и Туапсе.

«Взрывы в районе Туапсе начались около 02:20 ночи. Всего было слышно минимум семь гулких звуков и видны вспышки со стороны Чёрного моря. По словам очевидцев, “в небе слышно жужжание как будто кукурузника”», — пишет канал.

В Сочи сирены зазвучали приблизительно в 02:45. По словам очевидцев, минимум три взрыва произошло в районе посёлка Лазаревское. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки БПЛА на город. Градоначальник призывал население не поддаваться панике и напомнил о мерах предосторожности. Информации о разрушениях в Сочи нет.

Над Белгородской областью было сбито 29 беспилотников, над Курской уничтожили 12 БПЛА. По четыре дрона сбили над Ростовской и Астраханской областями, два — над Крымом и один — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атака вражеских дронов была отражена в Шолоховском и Кашарском районах. По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал, информации о разрушениях также нет.

Из-за ночной атаки были введены ограничения на передвижения воздушных судов.

Около 4 часов утра Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара (Пашковский). Позже ограничения ввели в саратовском аэропорту.