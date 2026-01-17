Что известно об атаках украинских дронов по России, 17 января

В Сочи сирены зазвучали приблизительно в 02:45. По словам очевидцев, минимум три взрыва произошло в районе посёлка Лазаревское. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки БПЛА на город. Градоначальник призывал население не поддаваться панике и напомнил о мерах предосторожности. Информации о разрушениях в Сочи нет.