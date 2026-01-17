Что известно об атаках украинских дронов по России, 17 января

В ночь с 16 на 17 января российские силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников над пятью регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее количество БПЛА было уничтожено над акваторией Черного моря — 47. Как сообщает Telegram-канал Shot, около 10 взрывов прогремело над городами Сочи и Туапсе.
«Взрывы в районе Туапсе начались около 02:20 ночи. Всего было слышно минимум семь гулких звуков и видны вспышки со стороны Чёрного моря. По словам очевидцев, “в небе слышно жужжание как будто кукурузника”», — пишет канал.
В Сочи сирены зазвучали приблизительно в 02:45. По словам очевидцев, минимум три взрыва произошло в районе посёлка Лазаревское. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки БПЛА на город. Градоначальник призывал население не поддаваться панике и напомнил о мерах предосторожности. Информации о разрушениях в Сочи нет.
Над Белгородской областью было сбито 29 беспилотников, над Курской уничтожили 12 БПЛА. По четыре дрона сбили над Ростовской и Астраханской областями, два — над Крымом и один — над акваторией Азовского моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атака вражеских дронов была отражена в Шолоховском и Кашарском районах. По словам главы региона, в результате инцидента никто не пострадал, информации о разрушениях также нет.
Из-за ночной атаки были введены ограничения на передвижения воздушных судов.
Около 4 часов утра Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара (Пашковский). Позже ограничения ввели в саратовском аэропорту.