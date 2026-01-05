Что известно о налетах БПЛА на регионы России 5 января 2026 года

В общей сложности, как отмечает российское оборонное ведомство, с 13.00 до 23.00 (мск) 4 января были сбиты 294 беспилотника ВСУ: 86 — над Брянской областью, 57 — над Белгородской областью, 46 — над Московским регионом, 28 — над Курской областью, 27 — над Калужской областью, 14 — над Рязанской областью, 8 — над Тульской областью, 7 — над Липецкой областью, 6 — над Владимирской областью, по 3 — над Волгоградской, Орловской, Ростовской, Воронежской областях, 2 — над Тверской областью, 1 — над Смоленской.