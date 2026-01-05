Что известно о налетах БПЛА на регионы России 5 января 2026 года

Какие регионы атаковали ВСУ ночью 5 января
В ночь на 5 января в результате падения беспилотника произошел пожар в промышленной зоне Ельца Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Игорь Артамонов.
«Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении губернатора.
Кроме того, ВСУ с вечера 4 января предпринимали попытки совершить удары беспилотниками по Москве. О первом ликвидированном БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 15:39. О последнем к настоящему моменту перехваченном дроне военных киевского режима он заявил примерно в полночь.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Также за сутки зафиксированы три случая, когда ВСУ пытались атаковать территорию Донецкой народной республики, выпустив три боеприпаса.
«Три факта вооруженной атаки ВСУ <…>. Три вооруженные атаки — на Горловском направлении», — сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате ударов военных киевского режима информация о пострадавших не поступала, повреждено жилое домостроение.
Вечером в Туле эвакуировали жителей четырех многоквартирных дома из-за неразорвавшейся боевой части беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Через несколько часов он отметил, что соответствующая работа специалистов завершена.
По данным Министерства обороны России, за ночь с 23.00 до 7.00 (мск) силами противовоздушной обороны уничтожены три БПЛА ВСУ: два — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один — над территорией Рязанской области.
В общей сложности, как отмечает российское оборонное ведомство, с 13.00 до 23.00 (мск) 4 января были сбиты 294 беспилотника ВСУ: 86 — над Брянской областью, 57 — над Белгородской областью, 46 — над Московским регионом, 28 — над Курской областью, 27 — над Калужской областью, 14 — над Рязанской областью, 8 — над Тульской областью, 7 — над Липецкой областью, 6 — над Владимирской областью, по 3 — над Волгоградской, Орловской, Ростовской, Воронежской областях, 2 — над Тверской областью, 1 — над Смоленской.
В результате атак ВСУ есть погибшие и пострадавшие
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ударов ВСУ по региону есть погибшие и раненые.
«В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, в котором ехала семья, погиб мужчина. Женщина и 4-летний ребенок получили множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии они госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода. В поселке Разумное в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта пострадали три человека», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в Борисовском округе в населенном пункте Березовка при детонации дрона пострадал мужчина.
Во время ракетного удара по городу Грайворон погиб боец подразделения «Орлан», еще один гражданский получил ранения. Кроме того, в населенном пункте в результате атаки дрона военных киевского режима пострадала женщина.
В селе Новостроевка-Первая от удара БПЛА по автомобилю травмы получил мужчина. Между населенными пунктами Белянка и Сурково в результате атаки беспилотника ранен мужчина.