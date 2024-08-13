Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
- Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины.
- Они систематически выходили с певицей на связь с апреля по июнь и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств.
- Долина перевела сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. После этого артистка обратилась в полицию.
- Возбуждено дело о мошенничестве.
- Сумма ущерба составила более 200 млн рублей.
- На квартиру певицы по ходатайству следователя суд наложил арест. В Telegram-каналах сообщалось, в квартиру уже пытались попасть «новые владельцы», которые якобы заплатили деньги за недвижимость.
- По версии следствия, часть денег Долина передавала мошенникам через 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которую позже арестовали.
- Мошенники обещали ей за работу процент от суммы.
- Цырульниковой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы в случае признания ее виновной.
- Она обжаловала решение об аресте.