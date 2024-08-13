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Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

Народная артистка РФ Лариса Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест. Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которую следствие считает причастной к хищению 200 млн рублей у певицы.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

  • Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины.
  • Они систематически выходили с певицей на связь с апреля по июнь и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств.
  • Долина перевела сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. После этого артистка обратилась в полицию.
  • Возбуждено дело о мошенничестве.
  • Сумма ущерба составила более 200 млн рублей.
  • На квартиру певицы по ходатайству следователя суд наложил арест. В Telegram-каналах сообщалось, в квартиру уже пытались попасть «новые владельцы», которые якобы заплатили деньги за недвижимость.
  • По версии следствия, часть денег Долина передавала мошенникам через 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которую позже арестовали.
  • Мошенники обещали ей за работу процент от суммы.
  • Цырульниковой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы в случае признания ее виновной.
  • Она обжаловала решение об аресте.