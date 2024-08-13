Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

Народная артистка РФ Лариса Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест. Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которую следствие считает причастной к хищению 200 млн рублей у певицы.