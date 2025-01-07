Что известно о метапневмовирусе из Китая: будет ли новая пандемия и как защититься от болезни

Хотя ни местные власти, ни ВОЗ не назвали происходящее «чрезвычайной ситуацией», в соцсетях появилось множество видеороликов с переполненными больничными палатами и постов, согласно которым смертность от HMPV достигает 43%. Однако ключевой источник этой информации, которую цитируют медиа по всему миру, — тайваньское издание Money UDN, которое апеллирует к мнению одного-единственного врача. Так что назвать эти данные надежными никак нельзя.