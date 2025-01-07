Что известно о метапневмовирусе из Китая: будет ли новая пандемия и как защититься от болезни

Что такое метапневмовирус
Метапневмовирус, или HMPV (Human metapneumovirus) — это один из РНК-содержащих вирусов, который поражает дыхательные пути в организме человека. Паника по поводу метапневмовируса началась в январе 2025 года после того, как СМИ сообщили о вспышке этого заболевания в Китае.
Хотя ни местные власти, ни ВОЗ не назвали происходящее «чрезвычайной ситуацией», в соцсетях появилось множество видеороликов с переполненными больничными палатами и постов, согласно которым смертность от HMPV достигает 43%. Однако ключевой источник этой информации, которую цитируют медиа по всему миру, — тайваньское издание Money UDN, которое апеллирует к мнению одного-единственного врача. Так что назвать эти данные надежными никак нельзя.
Случаи заражения метапневмовирусом были зафиксированы не только в Китае, но и в целом ряде других стран:
- Гонконг,
- Малайзия,
- Индия,
- Казахстан,
- Кыргызстан,
- Украина,
- Великобритания,
- и др.
По данным на 7 января 2025 года, в России случаев заболевания не выявлено.
Симптомы метапневмовируса
Признаки метапневмовируса во многом похожи на симптомы ОРВИ и того же ковида:
- озноб;
- кашель;
- боль в горле;
- слабость в теле;
- головокружение;
- одышка;
- сиплость голоса.
Диагностировать метапневмовирус, как говорят в Роспотребнадзоре, можно с помощью ОРВИ-скрина. Специалисты также обращают внимание, что HMPV может провоцировать и другие заболевания, среди которых — бронхиолит и пневмония.
«Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем», — уточняют в Роспотребнадзоре, добавляя, что специального лечения метапневмовируса не существует — оно направлено лишь «на снятие симптомов».
Передается HMPV, как правило, воздушно-капельным путем, реже — контактно-бытовым. Мы хорошо помним эти пути передачи со времен ковидной пандемии.
Для кого опасен метапневмовирус и как защитить себя
Метапневмовирус, по оценкам врачей, особенно опасен для детей до 14 лет и пожилых, а также для людей с пониженным иммунитетом. Защитить себя от заражения, по словам специалистов Роспотребнадзора, помогут следующие правила:
- избегать тесного контакта с людьми;
- регулярно мыть руки с мылом, а также проводить уборку дома и дезинфицировать поверхности на рабочем месте;
- использовать респираторные маски в общественных местах;
- иметь при себе антисептические средства;
- проветривать жилые и рабочие помещения;
- не прикасаться грязными руками к лицу.
Специфической терапии метапневмовируса не существует, лечение HMPV не отличается от лечения гриппа и других ОРВИ: покой на протяжении нескольких дней, самоизоляция, обильное питье и препараты, нивелирующие симптому. Терапия осложнений при метапневмовирусе уже идет по протоколам конкретного заболевания.
Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения мониторит ситуацию, и многое будет зависеть от динамики развития событий.