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Что известно о метапневмовирусе из Китая: будет ли новая пандемия и как защититься от болезни

СМИ пишут о вспышке нового смертельного вируса. Как и коронавирус, впервые его зафиксировали в Китае, и пользователи соцсетей опасаются, что мир ждет очередная пандемия. Рассказываем, что известно о новом заболевании и стоит ли ждать нового локдауна.

Источник: AP 2024

Что такое метапневмовирус

Метапневмовирус, или HMPV (Human metapneumovirus) — это один из РНК-содержащих вирусов, который поражает дыхательные пути в организме человека. Паника по поводу метапневмовируса началась в январе 2025 года после того, как СМИ сообщили о вспышке этого заболевания в Китае.

Хотя ни местные власти, ни ВОЗ не назвали происходящее «чрезвычайной ситуацией», в соцсетях появилось множество видеороликов с переполненными больничными палатами и постов, согласно которым смертность от HMPV достигает 43%. Однако ключевой источник этой информации, которую цитируют медиа по всему миру, — тайваньское издание Money UDN, которое апеллирует к мнению одного-единственного врача. Так что назвать эти данные надежными никак нельзя.

Случаи заражения метапневмовирусом были зафиксированы не только в Китае, но и в целом ряде других стран:

  • Гонконг,
  • Малайзия,
  • Индия,
  • Казахстан,
  • Кыргызстан,
  • Украина,
  • Великобритания,
  • и др.

По данным на 7 января 2025 года, в России случаев заболевания не выявлено.

Симптомы метапневмовируса

Признаки метапневмовируса во многом похожи на симптомы ОРВИ и того же ковида:

  • озноб;
  • кашель;
  • боль в горле;
  • слабость в теле;
  • головокружение;
  • одышка;
  • сиплость голоса.

Диагностировать метапневмовирус, как говорят в Роспотребнадзоре, можно с помощью ОРВИ-скрина. Специалисты также обращают внимание, что HMPV может провоцировать и другие заболевания, среди которых — бронхиолит и пневмония.

«Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем», — уточняют в Роспотребнадзоре, добавляя, что специального лечения метапневмовируса не существует — оно направлено лишь «на снятие симптомов».

Передается HMPV, как правило, воздушно-капельным путем, реже — контактно-бытовым. Мы хорошо помним эти пути передачи со времен ковидной пандемии.

Для кого опасен метапневмовирус и как защитить себя

Метапневмовирус, по оценкам врачей, особенно опасен для детей до 14 лет и пожилых, а также для людей с пониженным иммунитетом. Защитить себя от заражения, по словам специалистов Роспотребнадзора, помогут следующие правила:

  • избегать тесного контакта с людьми;
  • регулярно мыть руки с мылом, а также проводить уборку дома и дезинфицировать поверхности на рабочем месте;
  • использовать респираторные маски в общественных местах;
  • иметь при себе антисептические средства;
  • проветривать жилые и рабочие помещения;
  • не прикасаться грязными руками к лицу.

Специфической терапии метапневмовируса не существует, лечение HMPV не отличается от лечения гриппа и других ОРВИ: покой на протяжении нескольких дней, самоизоляция, обильное питье и препараты, нивелирующие симптому. Терапия осложнений при метапневмовирусе уже идет по протоколам конкретного заболевания.

Риски возникновения новой глобальной эпидемии, сопоставимой по масштабам с пандемией ковида, а также повторного введения режима локдауна, по мнению врачей, пока невысоки: новых штаммов метапневмовируса еще не возникло, а у большинства заразившихся заболевание протекает в легкой форме.

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения мониторит ситуацию, и многое будет зависеть от динамики развития событий.