Эксперт: кто виноват в трагедии в роддоме в Новокузнецке

— В обвинении, которое предъявляется по ст. 293 УК РФ (халатность), есть принципиальное отличие от статьи 109 УК РФ. Если мы говорим про 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности при исполнении обязанности), в этом случае врач непосредственно должен быть лечащим врачом этого пациента. Классическая ситуация — это когда хирург оперирует, повредил вену, пациент скончался от потери крови. Статья 293 УК РФ предполагает, что врач был должностным лицом. В данном случае у него были административно-хозяйственные либо распределительные функции. Он отвечал за распределение бюджета, либо назначение и принятие на работу медицинского персонала. И здесь получается, что он не совершил какие-то действия, которые обязан был совершить. Например, не принял на работу врачей необходимой квалификации, в больнице были нарушения, допустим, по санитарным, эпидемиологическим нормам, например, он не закрыл роддом вовремя на мойку, и там был какой-то возбудитель. Либо не закупил своевременно препараты, которые должны быть в больнице для оказания услуг по ОМС, а он не совершил их закупку по 44-ФЗ.
Статья 293 УК РФ (халатность) предусматривает более строгую ответственность. В данном случае, поскольку речь идет о гибели более двух лиц, сроки могут быть большими — до 6 лет лишения свободы. И сроки более долгие при расследовании. У меня есть дело, где привлекается к ответственности хирург, который проводил лечение. Но так как истекли сроки привлечения к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ, то следствие взяло и переквалифицировало это в статью 293 УК РФ (халатность), просто чтобы не прекращать дело в связи с истечением сроков.
По ситуации в Новокузнецке — у нас пока нет данных, которые свидетельствовали о том, что смерти произошли именно из-за действий должностного лица или непосредственно врачей. Но, конечно, смерть девяти детей — это веское основание, чтобы проверить деятельность всех должностных лиц: главного врача, заведующих.
— Кто является субъектом ответственности?
— Если мы говорим про статью «халатность», то здесь субъектом ответственности может являться не только главный врач, но также заместители главного врача по медицинской части, заведующие профильным отделением, то есть все лица, которые имеют некие функции, относящиеся к административно-хозяйственным: сотрудники, которые имеют право принимать, увольнять людей, распределять какие-то финансы. То есть это не те, кто непосредственно лечит, а те, кто отвечает за работу подразделения в целом.
— Какие типичные сложности возникают в подобных делах при доказывании вины медицинских работников и установлении причинно-следственной связи?
— Сразу обозначу, что при расследовании дела необходимо установить прямую причинно-следственную связь между действиями лиц, которые привлекаются к ответственности, и смертью ребенка. И здесь все будет зависеть от судебно-медицинской экспертизы. У нас судебно-медицинская экспертиза проводится в основном на основании медицинской документации. И второе: конечно же, когда мы будем понимать, в чем там дело… То есть если, допустим, не были закуплены какие-то препараты или инструменты, тогда доказательством будет та документация, которая была внутри медицинского учреждения в отношении приобретения конкретных препаратов. Пока что мы исходим из общих сведений, что должна быть в любом случае медицинская документация, должны быть медицинские документы. Правоохранители должны будут проверить, как они составлены. Посмотреть, чтобы там не было подчисток, изменений каких-то, потому что вся документация составляется на сегодняшний день в электронном виде. В том числе в качестве доказательств могут использоваться показания свидетелей.
— На основании каких нормативных актов (законы, приказы Минздрава, СанПиНы) будут оценивать действия медиков? Какие стандарты могли быть нарушены?
— Когда возбуждают дело, это всегда ретроспективный взгляд в прошлое. Следственные органы смотрят, что было совершено.
Если мы говорим про прокуратуру и Росздравнадзор, они в целом должны — скорее всего, в данном случае даже прокуратура — провести комплексную проверку и дать какие-то рекомендации о недопущении в будущем каких-либо нарушений. Поэтому, как только они были выявлены, нужно в рамках Росздравнадзора выдать предостережение, где указывается, какие действия нельзя совершать. В данном случае прокуратура точно так же может проводить какие-то совместные совещания с больницей и обсуждать вопросы, нарушения, которые были допущены: как их исправить и как в последующем не допустить. Это, скажем так, определенная административная работа.
— Если в учреждении были ранее выявленные нарушения, как это может повлиять на дело?
— Наличие ранее выявленных нарушений, на которые администрация, допустим, никак не отреагировала, может, в случае если будет доказано, что смерть детей возникла в связи с действиями руководителя медицинского учреждения, усугубить, увеличит наказание, которое будет им назначено по итогу вынесения приговора.
— Валентина Матвиенко поручила профильному комитету и сенаторам следить за ходом расследования и, при необходимости, доработать законы. О каких законодательных инициативах в этой сфере может идти речь?
— Во-первых, у нас есть лицензионные требования, и есть определенный перечень, который предъявляется к медучреждениям. Он включает помещение, наличие оборудования, наличие квалифицированных кадров. То есть в данном случае может быть ужесточение проведения каких-то дополнительных проверок. На сегодняшний день, у нас лицензия бессрочная. Никто фактически уже не отвечает, соответствует ли больница требованиям или не соответствует.
Какие я вижу тут изменения законодательства? Возможно, больницы должны будут доказывать, что у учреждения есть достаточные ресурсы. Может быть, какие-то будут дополнительные аудиты проводиться в стационарах.
Например, усиление контроля за инфекционной безопасностью. То есть в случае, если выявляется это нарушение, будет более жесткое наказание: не только штрафы, а вплоть до приостановки деятельности медицинского учреждения. А еще, я думаю, что не лишним будет введение, например, обязательного видеомониторинга в критически важных зонах, который позволяет установить, кто на самом деле как действовал и совершал действия в момент родовспоможения.
Что известно о трагедии
В новогодние каникулы в Новокузнецке случилась трагедия. Один из местных роддомов пришлось закрыть на карантин, так как среди пациентов начала распространяться острая респираторная инфекция. Это привело к гибели сразу девяти младенцев. Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил эту информацию.
Известно, что на время карантина отделение перестало принимать новых рожениц, но спасти от инфекции уже появившихся новорожденных не удалось. В некоторые дни, как сообщают источники, погибали сразу по три ребенка.
Даты открытия медицинского учреждения и снятия карантина на данный момент неизвестны. При этом в роддоме заверили, что не страдают от дефицита кадров.
Сейчас акушерский стационар попал под проверку со стороны Росздравнадзора, прокуратуры и Следственного комитета. На место происшествия выехала комиссия, которая проверяет все обстоятельства гибели. Следователи также возбудили уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Не обошлось и без отставок. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что отстранил главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 от должности на время проведения проверки.
Неожиданно всплыли и другие подробности работы роддома. Телеграм-каналы со ссылкой на рассказы рожениц сообщили, что к пациентам в учреждении относились грубо — могли оскорбить или унизить. Также многие жаловались на действия акушеров во время самих родов, так как они использовали запрещенный прием и давили на живот для ускорения процесса.
Под проверку также попадет состав сотрудников. Дело в том, что сообщения в соцсетях указывают и на нехватку квалифицированных медсестер в учреждении. Вместо них якобы работали санитарки, которые не обладали нужными навыками. По последним данным, с 1 декабря в этом роддоме сразу 17 новорожденных появились на свет в тяжелом состоянии. Четыре ребенка сейчас находятся в отделении интенсивной терапии.