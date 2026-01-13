Эксперт: кто виноват в трагедии в роддоме в Новокузнецке

— Сразу обозначу, что при расследовании дела необходимо установить прямую причинно-следственную связь между действиями лиц, которые привлекаются к ответственности, и смертью ребенка. И здесь все будет зависеть от судебно-медицинской экспертизы. У нас судебно-медицинская экспертиза проводится в основном на основании медицинской документации. И второе: конечно же, когда мы будем понимать, в чем там дело… То есть если, допустим, не были закуплены какие-то препараты или инструменты, тогда доказательством будет та документация, которая была внутри медицинского учреждения в отношении приобретения конкретных препаратов. Пока что мы исходим из общих сведений, что должна быть в любом случае медицинская документация, должны быть медицинские документы. Правоохранители должны будут проверить, как они составлены. Посмотреть, чтобы там не было подчисток, изменений каких-то, потому что вся документация составляется на сегодняшний день в электронном виде. В том числе в качестве доказательств могут использоваться показания свидетелей.