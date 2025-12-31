Что известно о массовой драке в подмосковном Подольске: 40 человек устроили стычку со стрельбой после конфликта в чайхане

Сегодня, 31 декабря, ночью произошла массовая потасовка в подмосковном городе Подольске. Источники сообщают, что в драке участвовали около 30−40 человек.
Разборки начались после конфликта в местной чайхане в микрорайоне Климовск. Две группы парней решили выяснить отношения на улице и разобраться во всем на кулаках. Однако у нескольких участников драки при себе оказалось оружие — раздалась стрельба. Несколько выстрелов было сделано из травматических пистолетов, сообщают очевидцы. Полиция уже задержала участников потасовки.
На данный момент известно, что большинство фигурантов инцидента — мигранты. По словам жильцов, конфликты возле этого заведения происходят регулярно. Часто они заканчиваются драками или беспорядками.