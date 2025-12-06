Что известно о массивном ударе 6 декабря по энергообъектам Украины

Взрывы в восьми областях Украины
Этой ночью взрывы прогремели в восьми областях Украины. В результате массированного удара российских войск были поражены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии, сообщило украинское Минэнерго.
Уточняется, что повреждения получили объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую теплоэлектростанцию, которая является третьей по мощности ТЭС на Украине. В результате удара на объекте энергетики произошел мощный пожар. Уточняется, что в самом городе фиксировались перебои электроэнергии.
Также известно об ударе Вооруженных сил России по Добротворской ТЭС во Львовской области, из-за чего часть субъекта осталась без света. Кроме того, была поражена и Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковском регионе.
Российская армия нанесла удар беспилотниками и ракетами по городу Фастов, расположенному в Киевской области. По информации Telegram-канала SHOT, в районе населенного пункта были поражены местный железнодорожный узел и энергетические объекты. Уточняется, что в городе наблюдаются проблемы с электричеством. При этом пожар виден за несколько километров. Также отмечается, что в месте взрыва находятся завод химического машиностроения, машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования.
Военные объекты
Также прошедшей ночью взрывы прогремели в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В Полтаве поражен объект в районе Жуков, где расположено место хранения авиабомб и ракет.
В районе Луцка произошел пожар на складах, принадлежащих военным киевского режима.
Беспилотники типа «Герань» поразили город Белая Церковь и Вышгород Киевской области. Сообщается, что прилет был в районе местных складов, также взрывы прозвучали рядом с аэродромом «Гайок».
Кроме того, взрывы фиксировались в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Одесской областях.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны уничтожили 116 беспилотников ВСУ. Большинство БПЛА сбито над Рязанской (29), Воронежской (27) и Брянской (23) областями.