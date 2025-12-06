Что известно о массивном ударе 6 декабря по энергообъектам Украины

Российская армия нанесла удар беспилотниками и ракетами по городу Фастов, расположенному в Киевской области. По информации Telegram-канала SHOT, в районе населенного пункта были поражены местный железнодорожный узел и энергетические объекты. Уточняется, что в городе наблюдаются проблемы с электричеством. При этом пожар виден за несколько километров. Также отмечается, что в месте взрыва находятся завод химического машиностроения, машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования.