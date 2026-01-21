Что известно о крушении еще одного испанского поезда: в Барселоне после схода состава пострадали десятки людей

Только сутки прошли с предыдущей железнодорожной аварии в Испании. Тогда на участке между Мадридом и Андалусией столкнулись два состава, в результате чего погибли около 40 человек, а травмы получили почти 500 пассажиров.
Этой ночью на испанских железных дорогах инцидент повторился. На этот раз авария случилась в провинции Барселоны возле города Джелида. В результате сильных дождей размыло подпорную стену, которая обрушилась на рельсы, там в нее и въехал состав.
В результате столкновения поезд сошел с рельсов, а движение по железной дороге было приостановлено. Местные власти заявили, что не допустят запуска электричек до окончания проверки железнодорожной инфраструктуры.
На место происшествия выехали 20 машин скорой помощи. Известно, что машинисту выжить не удалось. Пока что он считается единственным погибшим в аварии. Еще 37 человек получили травмы, из них 4 находятся в тяжелом состоянии.
Журналисты сообщают, что аварию на этом участке пути вряд ли можно назвать случайной. Дело в том, что регион долгое время недополучал финансы на ремонт железной дороги. Инциденты с поездами тут происходили довольно часто.