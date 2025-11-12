Что известно о коммунальной аварии в Новороссийске: 10-метровый фонтан бьет посреди улицы и заливает соседние дворы

Авария с трубой диаметром 720 мм случилась утром. Из-за этого давление в трубе снизили, а подачу воды сократили с 4,6 тыс. до 3 тыс. куб. м в час. Предварительно, без водоснабжения остаются около 300 тыс. человек. Ремонтные работы начались сразу после обнаружения повреждения и планируются до 20:00 сегодняшнего дня. Глава города Андрей Кравченко лично выехал на место происшествия.