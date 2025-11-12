Что известно о коммунальной аварии в Новороссийске: 10-метровый фонтан бьет посреди улицы и заливает соседние дворы

Жители Новороссийска сегодня, 12 ноября, могли увидеть гигантский фонтан на улице Пограничной. Очевидцы сообщают, что столб воды, ударивший из-под земли, достигал десяти метров в высоту. Причиной этому стал порыв магистрального водопровода.
Авария с трубой диаметром 720 мм случилась утром. Из-за этого давление в трубе снизили, а подачу воды сократили с 4,6 тыс. до 3 тыс. куб. м в час. Предварительно, без водоснабжения остаются около 300 тыс. человек. Ремонтные работы начались сразу после обнаружения повреждения и планируются до 20:00 сегодняшнего дня. Глава города Андрей Кравченко лично выехал на место происшествия.
Из-за аварии водоснабжение населения 13 ноября будет ограничено: вода будет подаваться только с 06:00 до 09:00, а для жителей организовали подвоз воды автоцистернами. Отмечается, что этот участок водовода планируют заменить в 2027 году, проектирование начнется в 2026 году в рамках программы комплексного развития территории.
В результате инцидента несколько соседних дворов оказались затопленными. Сейчас специалисты проводят осмотр домов вблизи аварии, чтобы выявить повреждения имущества. Уже известно об ущербе одному из припаркованных автомобилей. Мэр отметил, что собственники смогут взыскать компенсацию с водоканала.