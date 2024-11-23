Что известно о кандидате на пост министра финансов США Скотте Бессенте

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 ноября 2024 года избранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность министра финансов в своей будущей администрации инвестора Скотта Бессента.
Происхождение, образование
Скотт Бессент родился в 1962 году в городе Конвей (штат Южная Каролина, США). В 1984 году окончил Йельский колледж (подразделение Йельского университета). Стажировался у американского инвестора и комментатора экономических новостей Джима Роджерса (в 1970-е годы тесно сотрудничал с Джорджем Соросом).
Карьера
После окончания колледжа работал в нескольких инвестиционных компаниях. В 1991 году устроился в Soros Fund Management — фирму по управлению фондами Сороса (признаны нежелательными в РФ), впоследствии стал главой ее лондонского офиса. Был одним из ведущих игроков по продаже фунтов стерлингов одним из фондов Сороса перед резким снижением курса британской валюты 16 сентября 1992 года (некоторые эксперты обвиняют Сороса в обвале фунта). В 2000 году основал собственный хедж-фонд, но закрыл его в 2005 году. Затем работал консультантом в нескольких американских и европейских фондах. В 2006—2011 годах был приглашенным профессором в Йельском университете, читал курс по истории и теории управления хедж-фондами. В 2011—2015 годах снова сотрудничал с Джорджем Соросом в качестве главного инвестиционного директора. В 2015 году основал фонд Key Square Group.
В 2000 году Бессент организовывал сбор средств для избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Альберта Гора. В 2016 и 2024 годах поддерживал республиканца Дональда Трампа, организуя сбор пожертвований в некоторых штатах. Бессент был экономическим советником Трампа в президентской гонке 2024 года. По сведениям некоторых американских изданий, он предложил ему план действий по аналогии с программой «трех стрел», которую в Японии реализовывал премьер-министр Синдзо Абэ (стратегия Абэ, известная также как «абэномика», сочетала агрессивную кредитно-денежную политику, гибкую фискально-бюджетную политику и проведение структурных реформ, направленных на привлечение частных инвестиций).
Личные сведения
В 2010-х годах Скотт Бессент входил в состав попечительских советов Йельского и Рокфеллеровского университетов.
С 2011 года состоит в однополом браке. У него двое детей, рожденных суррогатной матерью.