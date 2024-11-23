Что известно о кандидате на пост министра финансов США Скотте Бессенте

После окончания колледжа работал в нескольких инвестиционных компаниях. В 1991 году устроился в Soros Fund Management — фирму по управлению фондами Сороса (признаны нежелательными в РФ), впоследствии стал главой ее лондонского офиса. Был одним из ведущих игроков по продаже фунтов стерлингов одним из фондов Сороса перед резким снижением курса британской валюты 16 сентября 1992 года (некоторые эксперты обвиняют Сороса в обвале фунта). В 2000 году основал собственный хедж-фонд, но закрыл его в 2005 году. Затем работал консультантом в нескольких американских и европейских фондах. В 2006—2011 годах был приглашенным профессором в Йельском университете, читал курс по истории и теории управления хедж-фондами. В 2011—2015 годах снова сотрудничал с Джорджем Соросом в качестве главного инвестиционного директора. В 2015 году основал фонд Key Square Group.