Что известно о гонконгском гриппе в Подмосковье: тысячи заболевших привели к перегрузке скорой помощи

Новый вирус гонконгского гриппа уже распространяется по Подмосковью.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье активно распространяется новый вирус — гонконгский грипп. На данный момент известно, что им заразилось уже больше 10 тыс. человек. При этом не отступают и другие болезни, например ОРВИ и обычный грипп. В результате уровень заболеваемости сейчас составляет около 94,6 случая на 10 тыс. человек — болеет каждый сотый москвич.

Это приводит к перегрузке скорой помощи, ждать которую приходится в среднем около четырех часов. Однако врачи рекомендуют все равно вызывать ее, а не заниматься самолечением, чтобы избежать осложнений в виде пневмонии.

Называются и симптомы новой болезни. Директор департамента клинической медицины и кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева объяснила, что гонконгский грипп можно определить по стремительному началу болезни и сильному ознобу.

«Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — рассказала врач.

Основными группами риска считаются пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Заболевание особенно быстро распространяется в школах и детских садах.