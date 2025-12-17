Что известно о гонконгском гриппе в Подмосковье: тысячи заболевших привели к перегрузке скорой помощи

В Подмосковье активно распространяется новый вирус — гонконгский грипп. На данный момент известно, что им заразилось уже больше 10 тыс. человек. При этом не отступают и другие болезни, например ОРВИ и обычный грипп. В результате уровень заболеваемости сейчас составляет около 94,6 случая на 10 тыс. человек — болеет каждый сотый москвич.