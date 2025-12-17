Что известно о гонконгском гриппе в Подмосковье: тысячи заболевших привели к перегрузке скорой помощи

В Подмосковье активно распространяется новый вирус — гонконгский грипп. На данный момент известно, что им заразилось уже больше 10 тыс. человек. При этом не отступают и другие болезни, например ОРВИ и обычный грипп. В результате уровень заболеваемости сейчас составляет около 94,6 случая на 10 тыс. человек — болеет каждый сотый москвич.
Это приводит к перегрузке скорой помощи, ждать которую приходится в среднем около четырех часов. Однако врачи рекомендуют все равно вызывать ее, а не заниматься самолечением, чтобы избежать осложнений в виде пневмонии.
Называются и симптомы новой болезни. Директор департамента клинической медицины и кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева объяснила, что гонконгский грипп можно определить по стремительному началу болезни и сильному ознобу.
«Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — рассказала врач.
Основными группами риска считаются пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Заболевание особенно быстро распространяется в школах и детских садах.