Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о гибели китайской туристки на озере Байкал: машина с туристами попала в расщелину и перевернулась

Страшный инцидент произошел в Иркутской области, где погибла одна из иностранных туристок.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Прокуратура Иркутской области

Сегодня утром, 28 января, произошла гибель одной из иностранных путешественниц на территории России. Известно, что жительница Китая приехала на отдых в Иркутскую область. Ее внимание, конечно, привлекла главная достопримечательность региона — озеро Байкал.

Вместе с другими туристами-соотечественниками женщина приобрела тур по водоему на УАЗе. Внедорожник катал компанию по замерзшему льду, пока вдруг не попал в расщелину. В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажирка получила травмы, от которых, к сожалению, и скончалась.

Региональное управление МВД сообщило, что инцидент произошел около острова Ольхон в местности Маломорец. По их данным, жертва ДТП погибла еще до приезда скорой помощи. На место происшествия пришлось выезжать также следователям, сотрудникам полиции по вопросам миграции и ГИБДД. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Телеграм-каналы сообщают, что помимо погибшей в аварии пострадали еще четыре человека. Однако пресс-служба Прибайкальского национального парка пишет только о двух пассажирах, получивших травмы головы и позвоночника. Они также напомнили, что выезд на лед запрещен — инспекторы проводят постоянные рейды, предупреждая об этом, и устанавливают таблички.

К инциденту подключилась и прокуратура, которая проверит, насколько честно перевозчик соблюдает законодательство и обеспечивает ли безопасность для пассажиров.