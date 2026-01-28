Что известно о гибели китайской туристки на озере Байкал: машина с туристами попала в расщелину и перевернулась

Сегодня утром, 28 января, произошла гибель одной из иностранных путешественниц на территории России. Известно, что жительница Китая приехала на отдых в Иркутскую область. Ее внимание, конечно, привлекла главная достопримечательность региона — озеро Байкал.
Вместе с другими туристами-соотечественниками женщина приобрела тур по водоему на УАЗе. Внедорожник катал компанию по замерзшему льду, пока вдруг не попал в расщелину. В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажирка получила травмы, от которых, к сожалению, и скончалась.
Региональное управление МВД сообщило, что инцидент произошел около острова Ольхон в местности Маломорец. По их данным, жертва ДТП погибла еще до приезда скорой помощи. На место происшествия пришлось выезжать также следователям, сотрудникам полиции по вопросам миграции и ГИБДД. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Телеграм-каналы сообщают, что помимо погибшей в аварии пострадали еще четыре человека. Однако пресс-служба Прибайкальского национального парка пишет только о двух пассажирах, получивших травмы головы и позвоночника. Они также напомнили, что выезд на лед запрещен — инспекторы проводят постоянные рейды, предупреждая об этом, и устанавливают таблички.
К инциденту подключилась и прокуратура, которая проверит, насколько честно перевозчик соблюдает законодательство и обеспечивает ли безопасность для пассажиров.