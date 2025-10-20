Что известно о драке ученика с учителем в Бурятии: школьник получил перелом в потасовке

Причина конфликта до конца непонятна, но уже сейчас ясно, что инцидент произошел из-за нехватки опыта у учителя. Министр образования Бурятии рассказал, что педагог работает в школе только второй год и преподает физику и математику. У него произошло недопонимание с учеником на уроке, а на перемене они подрались. В результате у школьника сломана рука, а происшествие попало на видео.