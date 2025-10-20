Что известно о драке ученика с учителем в Бурятии: школьник получил перелом в потасовке

У ученика бурятской школы случился конфликт с учителем. Решить вопрос на словах не получилось, поэтому началась драка. Сегодня, 20 октября, об инциденте сообщила Уполномоченная по правам ребенка в регионе Вероника Штыкина.
Причина конфликта до конца непонятна, но уже сейчас ясно, что инцидент произошел из-за нехватки опыта у учителя. Министр образования Бурятии рассказал, что педагог работает в школе только второй год и преподает физику и математику. У него произошло недопонимание с учеником на уроке, а на перемене они подрались. В результате у школьника сломана рука, а происшествие попало на видео.
В учреждении сразу устроили проверку. Сейчас разбором ситуации занимаются комиссии районного управления образования и самой школы, проводится заседание службы медиации с участием всех сторон, а также проводят проверку следственные органы.
В результате всех проверок будет принято решение, заводить ли уголовное дело на преподавателя. Если это все же произойдет, ему может грозить до трех лет тюрьмы.
Между тем за преподавателя вступились его коллеги. Они пояснили, что педагог стал жертвой травли, а произошедшее наглядно продемонстрировало, насколько учителя фактически лишены прав.
Глава Республики Бурятия отметил, что уважение ученика к учителю должно быть в основе образовательного процесса.
«Вопиющий случай с дракой учителя и ученика. По видео видно, как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. Обязанность ученика — уважать своего учителя», — написал Алексей Цыденов.