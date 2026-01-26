Что известно о блэкауте в США: из-за шторма без электричества остались больше миллиона жителей и разбился самолет

Мощный зимний шторм «Ферн» накрыл США. В стране установились рекордно низкие температуры, а также выпало огромное количество снега. Отмечается, что, например, в Арканзасе суточные осадки превысили максимальные показатели, зафиксированные в 1899 году.
Чрезвычайное положение объявили сразу 20 штатов, губернаторы которых боятся разрушительных и опасных последствий. Эксперты ждут, что в результате стихии пострадают около 220 млн граждан. Национальные гвардии сразу в 12 штатах были мобилизованы для борьбы со штормом и устранением его последствий.
Непогода сильнее всего ударила по энергетике. Вчера, 25 января, без света оставались больше миллиона человека, живущих в Теннесси, Миссисипи, Луизиане, Техасе, Кентукки, Джорджии, Алабаме и Западной Вирджинии. На данный момент ситуация немного улучшилась, но остается критической — электроснабжение отсутствует у 822 тыс. американцев.
При этом в других штатах, наоборот, ожидается сверхпотребление электропитания, вызванное сильными морозами. Из-за этого авария может случиться и тут, поэтому энергокомпании обращаются к крупным предприятиям с просьбой закрыться на некоторое время и не расходовать электричество. Простой организациям готовы компенсировать за счет поднятия цен на коммуналку. Например, в Техасе стоимость услуг уже выросла в 12 раз.
Также сказалась стихия и на авиасообщении — журналисты сообщают об отмене 80% рейсов, что равняется на данный момент невылету сразу 15 тыс. самолетов. Однако некоторые смельчаки все же пробуют себя — в штате Мэн произошла авиакатастрофа, когда бизнес-джет рухнул во время перелета при снежной буре. На борту находилось восемь человек, об их состоянии пока ничего неизвестно.