Что известно о блэкауте в США: из-за шторма без электричества остались больше миллиона жителей и разбился самолет

Также сказалась стихия и на авиасообщении — журналисты сообщают об отмене 80% рейсов, что равняется на данный момент невылету сразу 15 тыс. самолетов. Однако некоторые смельчаки все же пробуют себя — в штате Мэн произошла авиакатастрофа, когда бизнес-джет рухнул во время перелета при снежной буре. На борту находилось восемь человек, об их состоянии пока ничего неизвестно.