Что известно о блэкауте в Абхазии: авария на линии, отмена рейсов и застрявший поезд из России

Перебои с электроснабжением повлияли и на работу железнодорожного транспорта. Часть рейсов была задержана или отменена. Электропоезд «Диоскурия» прибыл в Сухум с опозданием на три часа из-за непогоды и отсутствия напряжения в контактной сети, сообщили в РЖД.