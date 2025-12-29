Что известно о блэкауте в Абхазии: авария на линии, отмена рейсов и застрявший поезд из России

Первыми отключения затронули села Шицкуара и Нижняя Эшера, где подачу электричества вскоре удалось восстановить. Однако уже через два часа свет пропал по всей республике.
Позднее стало известно, что причиной масштабного блэкаута стал сильный снегопад, из-за которого произошла авария сразу на трех высоковольтных линиях.
Ремонтные бригады оперативно приступили к устранению последствий чрезвычайной ситуации.
Отмена и задержка поездов
Перебои с электроснабжением повлияли и на работу железнодорожного транспорта. Часть рейсов была задержана или отменена. Электропоезд «Диоскурия» прибыл в Сухум с опозданием на три часа из-за непогоды и отсутствия напряжения в контактной сети, сообщили в РЖД.
Кроме того, были отменены утренний и дневной рейсы «Диоскурии». Пассажирам пообещали доставку к месту назначения автотранспортом, предоставленным Абхазскими железными дорогами, сообщил портал Sochi1.ru.
Застрявший поезд из Москвы
Поезд, направлявшийся из Москвы в Сухум, застрял на станции Гагра.
«Состав остановился на станции Гагра в связи со снегопадом и падением деревьев на контактную сеть», — приводит «РГ» сообщение пресс-службы АЖД.
Пассажиров поезда довезут до конечного пункта автотранспортом.
Пассажиров поезда планируют доставить до конечного пункта автотранспортом. Службы АЖД продолжают устранять последствия непогоды. В ведомстве отметили, что движение поездов будет возобновлено после стабилизации энергоснабжения.
«Движение поездов планируется возобновить после полного восстановления стабильного энергоснабжения», — указали в АЖД.
Авария устранена
Примерно в 13 часов дня в Минэнерго Абхазии сообщили об устранении основной аварии и восстановлении подачи электроэнергии по республике. В настоящее время специалисты продолжают работы по ликвидации локальных повреждений в отдельных районах.