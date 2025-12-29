Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о блэкауте в Абхазии: авария на линии, отмена рейсов и застрявший поезд из России

Утром, 29 декабря вся территория Абхазии осталась без электроснабжения. Рассказываем, что произошло.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Первыми отключения затронули села Шицкуара и Нижняя Эшера, где подачу электричества вскоре удалось восстановить. Однако уже через два часа свет пропал по всей республике.

Позднее стало известно, что причиной масштабного блэкаута стал сильный снегопад, из-за которого произошла авария сразу на трех высоковольтных линиях.

«Аварийное отключение на ВЛ “Шешелети-1”, “Шешелети-2” и “Ачгуара”. Без света остались все районы Абхазии», — приводит «РГ» сообщение Минэнерго Абхазии.

Ремонтные бригады оперативно приступили к устранению последствий чрезвычайной ситуации.

Отмена и задержка поездов

Перебои с электроснабжением повлияли и на работу железнодорожного транспорта. Часть рейсов была задержана или отменена. Электропоезд «Диоскурия» прибыл в Сухум с опозданием на три часа из-за непогоды и отсутствия напряжения в контактной сети, сообщили в РЖД.

Кроме того, были отменены утренний и дневной рейсы «Диоскурии». Пассажирам пообещали доставку к месту назначения автотранспортом, предоставленным Абхазскими железными дорогами, сообщил портал Sochi1.ru.

Застрявший поезд из Москвы

Поезд, направлявшийся из Москвы в Сухум, застрял на станции Гагра.

«Состав остановился на станции Гагра в связи со снегопадом и падением деревьев на контактную сеть», — приводит «РГ» сообщение пресс-службы АЖД.

Пассажиров поезда довезут до конечного пункта автотранспортом.

Пассажиров поезда планируют доставить до конечного пункта автотранспортом. Службы АЖД продолжают устранять последствия непогоды. В ведомстве отметили, что движение поездов будет возобновлено после стабилизации энергоснабжения.

«Движение поездов планируется возобновить после полного восстановления стабильного энергоснабжения», — указали в АЖД.

Авария устранена

Примерно в 13 часов дня в Минэнерго Абхазии сообщили об устранении основной аварии и восстановлении подачи электроэнергии по республике. В настоящее время специалисты продолжают работы по ликвидации локальных повреждений в отдельных районах.