Что известно о блэкауте на Украине

Где на Украине наступил блэкаут
Ряд российских военных корреспондентом сообщали, что за последние несколько ночей были атакованы Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Приднепровская ТЭЦ в городе Днепре и Кременчугская ГЭС.
Отмечается, что вслед за Киевом свет пропал в Харькове и Полтаве. Кроме того, проблемы с электроэнергией и резкие скачки напряжения были зафиксированы в Сумах.
В «Укрэнерго» заявили, что из-за «сложной ситуации в энергосистеме» 8 и 9 ноября в стране были отключения электроэнергии. Кроме того, в пресс-службе «Центрэнерго» сообщали об отключении всех государственных теплоэлектростанций Украины после удара российских войск.
В компании подчеркивали что уровень генерации ТЭС находился на нуле. Речь идет о Змиевской ГРЭС и Трипольской ТЭС в Харьковской и Киевской областях соответственно.
«Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме» — заявили в «Центрэнерго».
Первый заместитель главы Минэнерго Украины Артем Некрасов сообщал о нехватке запчастей для восстановления энергетики. По его словам, в подобных условиях почасовые отключения света неизбежны, а в большинстве регионов страны они уже есть.
Украинские издания публиковали фото и видео полностью погрузившихся во тьму городов, где где магазины, аптеки и другая инфраструктура работает только благодаря генераторам. Жители Киева жаловались, что сидят без света по 17 часов, а также не имеют стабильный мобильный Интернет.
Проблемы с электричеством затронули и Одесскую область, где произошел масштабный сбой на границе. Отключение света повлияло на работу системы пропуска. Из-за прекращения ее работы образовалась огромная пробка.
Удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры
Вооруженные силы РФ в ночь на 8 ноября нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры при помощи ракет и беспилотников в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.
По информации бывшего депутаты Верховной рады Олега Царева, в результате атаки поражены Змиевская ТЭС и установка комплексной подготовки газа в Харьковской области, Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области, Кременчугская ГЭС в Кировоградской области. Он добавил, что российские беспилотники также ударили по ТЭЦ и Черноморскому судостроительному заводу в Николаеве.
В Министерстве обороны России сообщали об ударах высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, объектам газо-энергетического сектора. Отмечалось, что все поставленные цели были достигнуты, объекты — поражены.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что удары Вооруженных сил РФ наносятся исключительно лишь по военным и энергетическим объектам на украинской территории.