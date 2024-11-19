Что известно о Бадре Гунбе

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 ноября 2024 года после многочасовых переговоров представители власти и оппозиции Абхазии подписали соглашение, согласно которому президент страны Аслан Бжания подал заявление об отставке. Парламент Абхазии рассмотрит заявление Бжании 19 ноября. Исполняющим обязанности президента республики по соглашению становится вице-президент Бадра Гунба.
Происхождение и образование
Бадра Зурабович Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия).
В 1998 году поступил на экономический факультет Абхазского государственного университета. Через год перевелся на экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова (ныне Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н. И. Вавилова) по специальности «бухгалтерский учет и аудит», окончил вуз в 2003 году. В 2005—2006 годах прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности «организация правового обеспечения».
Кандидат экономических наук. В 2007 году в Саратовском государственном аграрном университете защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическое регулирование соразмерности производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке: на примере Саратовской области».
Профессиональная карьера
В 2003—2004 годах работал ведущим специалистом отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления комитета по финансам администрации Саратова.
В 2004—2006 годах занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации Саратова.
В апреле — июне 2007 года — ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам администрации города.
В 2007—2009 годах был референтом по правовым вопросам кабинета министров Республики Абхазия.
В 2009—2011 годах занимал должность заместителя министра, в 2011—2014 годах — министра культуры Абхазии.
С 2015 по 2020 год занимался предпринимательской деятельностью.
Вице-президент
22 марта 2020 года был избран вице-президентом Республики Абхазия в ходе президентских выборов. Участвовал в них в паре с кандидатом на пост главы республики Асланом Бжанией. По итогам голосования Бжания и Гунба набрали 56,5% голосов избирателей. 23 апреля 2020 года Бадра Гунба вступил в должность вице-президента Абхазии.
Личные сведения
Женат, имеет двоих сыновей.