Что известно о Бадре Гунбе

В 1998 году поступил на экономический факультет Абхазского государственного университета. Через год перевелся на экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова (ныне Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии им. Н. И. Вавилова) по специальности «бухгалтерский учет и аудит», окончил вуз в 2003 году. В 2005—2006 годах прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности «организация правового обеспечения».