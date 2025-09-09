Что известно об украинке Ирине Заруцкой, убитой в трамвае в США

На девушку напали поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро). Американский канал WBTV опубликовал видео с места. На кадрах видно, как девушка заходит в вагон и садится перед темнокожим мужчиной с дредами в красной толстовке. Тот сидит с закрытыми глазами, прислонившись к окну. Потом он замечает девушку, опять закрывает глаза, а потом достает складной нож и бросается на нее. Известно, что мужчина трижды ударил жертву в шею.