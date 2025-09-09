Что известно об украинке Ирине Заруцкой, убитой в трамвае в США

Что произошло
На девушку напали поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро). Американский канал WBTV опубликовал видео с места. На кадрах видно, как девушка заходит в вагон и садится перед темнокожим мужчиной с дредами в красной толстовке. Тот сидит с закрытыми глазами, прислонившись к окну. Потом он замечает девушку, опять закрывает глаза, а потом достает складной нож и бросается на нее. Известно, что мужчина трижды ударил жертву в шею.
Затем преступник встает с места, держа в руках нож с капающей кровью, и идет к выходу. При этом другие пассажиры ведут себя спокойно. Уточняется, что девушка скончалась на месте.
Что известно об убитой
Жертвой оказалась 23-летняя беженка Ирина Заруцкая. По данным Obozrevatel, девушка переехала из Киева в США в августе 2022 года вместе с мамой, братом и сестрой. На Украине она была барменом, а в США искала работу повара или помощника повара.
Родственники девушки рассказали, что она была талантливой художницей и создавала одежду. В США украинка довольно быстро адаптировалась. Она училась в колледже и работала в магазине одежды, а также сети ресторанов быстрого питания.
Что известно об убийце
Преступника поймали и арестовали. Им оказался 34-летний Декарлос Браун — младший. Известно, что со своей жертвой он был не знаком. Злоумышленнику предъявили обвинения. Его отправили на психиатрическую экспертизу.
Как пишет New York Post, ранее Брауна уже арестовывали, причем много раз с 2011 года — за кражу, грабеж с применением опасного оружия и распространение угроз. По данным WSOC-TV, злоумышленник оказался бездомным. Уточняется, что ранее он провел пять лет в колонии за ограбление с применением оружия.
По данным правоохранителей, ранее Брауна-младшего уже задерживали — за кражи и угрозы. Также его обвиняли в неправомерном использовании линии 911. Полиция предполагала, что мужчина страдает психическим расстройством. Мотивы убийства устанавливаются.
Реакция властей
Американские власти выразили соболезнования родственникам убитой и пообещали тщательно расследовать обстоятельства трагедии. В украинском консульстве сообщили, что оказывают всю необходимую поддержку семье девушки.
Дональд Трамп заявил, что в трагедии виновата Демократическая партия США, члены которой «отказываются сажать плохих людей в тюрьму». В соцсети Truth Social он подчеркнул, что убийца был известным профессиональным преступником, которого ранее арестовывали и отпускали под безналичный залог в январе в общей сложности 14 раз.
«Какого черта он делал, катаясь на поезде и разгуливая по улицам? Таких преступников нужно сажать за решетку», — добавил Трамп.
Также он задался вопросом о том, почему произошедшее не возмущает СМИ, назвав случай ужасным.
Старший сын президента, Дональд Трамп — младший, тоже отреагировал на трагедию. Он высказался о случившемся в соцсетях. Трамп-младший назвал «клоунами» тех интернет-пользователей, которые в профилях ставят украинские флаги, но никак не комментируют убийство украинки. Так он отреагировал на сообщение со статистикой по запросу «Ирина Заруцкая» на сайте New York Times, где сюжетов о расправе над девушкой не оказалось.