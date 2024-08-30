Что изменится в жизни россиян в сентябре

ТАСС представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2024 года и коснутся многих россиян.
Новые школьные предметы
В российских школах появятся два новых предмета: «Основа безопасности и защита Родины» и внеурочный курс «Семьеведение».
Содержание «Основ безопасности и защиты Родины» частично совпадает с курсом ОБЖ, однако на новых уроках школьникам начнут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. Ожидается, что это сформирует у них представление о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития и каков современный облик вооруженных сил. Сообщалось, что к преподаванию предмета, в частности, будут привлекать тех, кто возвращается из зоны специальной военной операции, после того как они пройдут необходимую профподготовку.
Содержание внеурочного курса «Семьеведение» включает в себя темы выбора спутника жизни, меры социальной поддержки семей с детьми, плюсы и минусы проживания молодой семьи с детьми вместе с родителями. Курс состоит из 34 учебных часов, его освоение может быть организовано для учащихся 5−7-х классов или 8−9-х классов. Цель — введение молодых людей в традиционную для России систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок, таких как брачность, многодетность, целомудрие.
Безбилетники с инвалидностью
Запрещается принудительно высаживать инвалидов первой группы из общественного транспорта за безбилетный проезд. Ранее такое правило действовало только в отношении лиц младше 16 лет.
Новый состав автомобильной аптечки
Вступают в силу изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки.
Водителям придется приобрести многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см. В комплект новой аптечки войдет также маркер черного или синего цвета или карандаш.
Также потребуется добавить в аптечку загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. При этом иметь марлевые стерильные бинты будет необязательно. Уточняются требования к ножницам: необходимо иметь одну пару для перевязочного материала, а также одну пару хирургических ножниц общего назначения.
Оплата сверхурочной работы
Вступает в силу закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
Оплата сверхурочной работы будет включать в себя компенсационные и стимулирующие выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Закон учитывает разнообразие применяемых работодателем систем оплаты труда, включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иным системам.
Ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности.
Вступает в силу приказ Минздрава, ужесточающий оборот препаратов для прерывания беременности, — их включили в перечень предметно-количественного учета. Перечень пополнился такими лекарственными средствами, как мизопростол и мифепристон. Это не снизит доступность средств экстренной контрацепции.
Отсрочка от призыва
Отсрочка от призыва на военную службу распространена на сотрудников прокуратуры и следственных органов и учреждений Следственного комитета. Помимо этого, проходящий военную службу по контракту может быть досрочно уволен в связи с переходом на службу в прокуратуру или СК. Одновременно закон освобождает данных граждан от военных сборов.
Штраф со скидкой
Штраф за неоплату проезда по региональным платным дорогам можно будет оплатить со скидкой 50%. Уплата штрафа в 50%-м размере, как следует из закона, предусмотрена для тех случаев, когда нарушитель оплачивает его в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении на него соответствующего штрафа. При этом скидка на уплату штрафа за неоплату проезда по платным федеральным трассам (М-12 Москва — Казань, М-4 «Дон», М-11«Нева», А-113 — ЦКАД и другим) по-прежнему не предусматривается.
Страховка пассажиров легковых такси
Вступает в силу закон, который вводит обязательное страхование пассажиров легковых такси и позволит увеличить выплаты им в случае аварий в четыре раза.
Закон предусматривает, что юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность — минимум на 2,025 млн рублей за смерть каждого пассажира. Страховая сумма за травмы составит 2 млн рублей, за повреждение имущества — 23 тыс. рублей.
Ограничения на применение плавающей ставки по кредиту
Новый закон устанавливает, что сумма кредита с плавающей ставкой начинает быть зависимой от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране. Минимальная сумма кредита для ипотеки с плавающей ставкой составила 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — 1 тыс. Если говорить о сроках кредита, то он не должен превышать 20 лет, тогда как ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины на момент заключения договора, но не более чем на 4 п.п. Сумма в 1 тыс. среднемесячных зарплат также определена для потребкредитов.
Отпуск для работающих инвалидов
В Трудовом Кодексе закреплено право работающих инвалидов на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 дней.