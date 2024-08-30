Что изменится в жизни россиян в сентябре

Содержание «Основ безопасности и защиты Родины» частично совпадает с курсом ОБЖ, однако на новых уроках школьникам начнут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. Ожидается, что это сформирует у них представление о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития и каков современный облик вооруженных сил. Сообщалось, что к преподаванию предмета, в частности, будут привлекать тех, кто возвращается из зоны специальной военной операции, после того как они пройдут необходимую профподготовку.