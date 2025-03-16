Что изменится в порядке проверки водителей на алкоголь и наркотики с 1 сентября

— Изменения коснутся именно медицинского освидетельствования. К примеру, по текущим правилам согласие на проведение медицинского освидетельствования не требуется. Более того, многие высшие суды, в частности кассационные суды, подчеркивают, что медицинское освидетельствование не является медицинским вмешательством, поэтому согласие для проведения данной процедуры не требуется. К тому же в условиях непростой психологической обстановки, которая создается при проведении освидетельствования, требовать от водителя подписывать дополнительное согласие нецелесообразно. Осложняет ситуацию и тот факт, что в случае отказа (если это произошло впервые) человеку грозят штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение свободы сроком от 1,5 года до 2 лет. Я считаю, в этой части нужно сохранить прежнюю процедуру (без подписания соглашения) либо не приравнивать отказ от подписания соглашения к отказу от всей процедуры медицинского освидетельствования с последующим наказанием, — пояснил Воропаев.