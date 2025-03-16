Что изменится в порядке проверки водителей на алкоголь и наркотики с 1 сентября

Как рассказал автоюрист Лев Воропаев, процесс освидетельствования на состояние алкогольного опьянения предполагает под собой две совершенно разные процедуры:
- освидетельствование на состояние опьянения — его проводит сотрудник ГИБДД, когда останавливает водителя на дороге;
- медицинское освидетельствование на состояние опьянения — его проводит врач в стационарном медицинском учреждении, либо в передвижном пункте.
— Изменения коснутся именно медицинского освидетельствования. К примеру, по текущим правилам согласие на проведение медицинского освидетельствования не требуется. Более того, многие высшие суды, в частности кассационные суды, подчеркивают, что медицинское освидетельствование не является медицинским вмешательством, поэтому согласие для проведения данной процедуры не требуется. К тому же в условиях непростой психологической обстановки, которая создается при проведении освидетельствования, требовать от водителя подписывать дополнительное согласие нецелесообразно. Осложняет ситуацию и тот факт, что в случае отказа (если это произошло впервые) человеку грозят штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение свободы сроком от 1,5 года до 2 лет. Я считаю, в этой части нужно сохранить прежнюю процедуру (без подписания соглашения) либо не приравнивать отказ от подписания соглашения к отказу от всей процедуры медицинского освидетельствования с последующим наказанием, — пояснил Воропаев.
Также предлагается увеличить интервалы для сдачи крови на анализ, в случае если человек не может сдать биоматериал (мочу) в лабораторию, сообщил эксперт.
— На сегодняшний момент, если в течение 30 минут водитель по каким-либо причинам не может сдать мочу, по истечении этого времени врач берет у него кровь. Теперь же предлагается увеличить интервал до часа, — рассказал юрист.
Увеличивается время и между первой и второй процедурами выдоха в трубку алкотестера, предупредил Воропаев.
— Врач проводит измерение опьянения с помощью прибора в два подхода. Изначально подуть в трубку предлагалось, когда водитель только прибыл на место освидетельствования, а затем процедура повторялась через 15−20 минут. Теперь же предлагается увеличить время между первой и второй проверками до 25 минут, — сообщил эксперт.
В текущем постановлении правительства РФ существуют пять признаков, которые могут говорить об алкогольном опьянении, напомнил Воропаев. Среди них:
- запах алкоголя из полости рта;
- неустойчивые позы;
- нарушение речи;
- резкое изменение кожных покровов лица;
- поведение, не соответствующее обстановке.
В предлагаемых поправках же количество признаков сокращено до четырех, в частности исключен пункт «Не соответствующее обстановке поведение», отметил собеседник «ВМ».
Помимо этого, приказ дополняется положением, которое требует брать у водителя, находящегося в бессознательном состоянии (к примеру, после дорожного транспортного происшествия), две биосреды.
— Если раньше на месте ДТП у человека, который находится не в сознании, брали только кровь для проведения медицинского освидетельствования, то в предлагаемом приказе должны отбираться две биосреды: кровь и моча, — рассказал Воропаев.
— Этот факт тоже необходимо отразить в документе с указанием соответствующего препарата, на случай если в последующем данный препарат будет выявлен в биосреде у водителя, — заключил эксперт.