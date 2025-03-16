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Что изменится в порядке проверки водителей на алкоголь и наркотики с 1 сентября

В России планируют ужесточить процедуру проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения, соответствующее предложение высказали в Минздраве, и оно уже опубликовано на федеральном портале проектов нормативных актов. Что планируют изменить в регламенте проведения медицинского освидетельствования с 1 сентября 2025 года, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказал автоюрист Лев Воропаев, процесс освидетельствования на состояние алкогольного опьянения предполагает под собой две совершенно разные процедуры:

  • освидетельствование на состояние опьянения — его проводит сотрудник ГИБДД, когда останавливает водителя на дороге;
  • медицинское освидетельствование на состояние опьянения — его проводит врач в стационарном медицинском учреждении, либо в передвижном пункте.

— Изменения коснутся именно медицинского освидетельствования. К примеру, по текущим правилам согласие на проведение медицинского освидетельствования не требуется. Более того, многие высшие суды, в частности кассационные суды, подчеркивают, что медицинское освидетельствование не является медицинским вмешательством, поэтому согласие для проведения данной процедуры не требуется. К тому же в условиях непростой психологической обстановки, которая создается при проведении освидетельствования, требовать от водителя подписывать дополнительное согласие нецелесообразно. Осложняет ситуацию и тот факт, что в случае отказа (если это произошло впервые) человеку грозят штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение свободы сроком от 1,5 года до 2 лет. Я считаю, в этой части нужно сохранить прежнюю процедуру (без подписания соглашения) либо не приравнивать отказ от подписания соглашения к отказу от всей процедуры медицинского освидетельствования с последующим наказанием, — пояснил Воропаев.

Также предлагается увеличить интервалы для сдачи крови на анализ, в случае если человек не может сдать биоматериал (мочу) в лабораторию, сообщил эксперт.

— На сегодняшний момент, если в течение 30 минут водитель по каким-либо причинам не может сдать мочу, по истечении этого времени врач берет у него кровь. Теперь же предлагается увеличить интервал до часа, — рассказал юрист.

Увеличивается время и между первой и второй процедурами выдоха в трубку алкотестера, предупредил Воропаев.

— Врач проводит измерение опьянения с помощью прибора в два подхода. Изначально подуть в трубку предлагалось, когда водитель только прибыл на место освидетельствования, а затем процедура повторялась через 15−20 минут. Теперь же предлагается увеличить время между первой и второй проверками до 25 минут, — сообщил эксперт.

В текущем постановлении правительства РФ существуют пять признаков, которые могут говорить об алкогольном опьянении, напомнил Воропаев. Среди них:

  • запах алкоголя из полости рта;
  • неустойчивые позы;
  • нарушение речи;
  • резкое изменение кожных покровов лица;
  • поведение, не соответствующее обстановке.

В предлагаемых поправках же количество признаков сокращено до четырех, в частности исключен пункт «Не соответствующее обстановке поведение», отметил собеседник «ВМ».

Помимо этого, приказ дополняется положением, которое требует брать у водителя, находящегося в бессознательном состоянии (к примеру, после дорожного транспортного происшествия), две биосреды.

— Если раньше на месте ДТП у человека, который находится не в сознании, брали только кровь для проведения медицинского освидетельствования, то в предлагаемом приказе должны отбираться две биосреды: кровь и моча, — рассказал Воропаев.

Также планируется сделать обязательным указывание лекарственных препаратов, если водитель принимает их по назначению врача, сказал юрист.

— Этот факт тоже необходимо отразить в документе с указанием соответствующего препарата, на случай если в последующем данный препарат будет выявлен в биосреде у водителя, — заключил эксперт.