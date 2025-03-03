Что изменит приход к власти Бадры Гунбы в Абхазии

Временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба одержал победу во втором туре выборов главы государства. За него проголосовали 54,73% граждан республики. Об этом сообщили в ЦИК Абхазии.
Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба заручился поддержкой 41,54% жителей республики. Явка на выборах составила 70%. Напомним, что по итогам первого тура, который состоялся 15 февраля, Гунбу поддержали 46,38% абхазов, Ардзинбу — 36,92%.
Гунба занимал пост врио президента с ноября 2024 года, когда на фоне протестов в Абхазии досрочно пост главы республики покинул Аслан Бжания. Митинги начались в ноябре прошлого года из-за подписанного с РФ инвестиционного соглашения, по которому российским инвесторам предоставлялись ряд льгот. Абхазские власти объясняли свое решение стремлением привлечь российские инвестиции в национальную экономику. Оппозиция же настаивала на том, что данное соглашение выгодно исключительно Москве. Политический кризис в Абхазии продолжался до 19 ноября, когда Бжания покинул пост президента, а врио главы государства был назначен Гунба. В декабре 2024 года парламент Абхазии отклонил инвестиционное соглашение с Россией.
После ноябрьских событий в Абхазии возник энергетический кризис. В декабре электричество в дневное время подавалось в течение всего трех часов. В столь непростой ситуации власти республики были вынуждены обратиться к российской стороне за помощью в решении проблемы с нехваткой электроэнергии. Россия в ответ на просьбу Абхазии обеспечила переток электричества в республику.
Как избежать учести предшественника
Политолог Юрий Светов уверен, что Гунбу на посту президента ожидает непростой период, ему, в первую очередь, придется решать вопросы, которые привели к политическому кризису в республике.
— Гунба занимал пост вице-президента. Эта ситуация, когда высказывались требования протестующих о досрочных выборах, и камнем преткновения был проект закона о гарантиях инвесторам, осталась неразрешенной. И ему придется решать этот вопрос, — сказал Светов в беседе с ВФокусе Mail.
По мнению эксперта, эта ситуация усугубляется тем, что позиции Гунбы на политическом олимпе Абхазии, несмотря на победу на выборах, остаются достаточно шаткими.
— За него проголосовали 55% избирателей. Ему надо понять, как решшать вопросы со второй частью абхазского общества, выстраивать диалог и выяснить, почему они за него не проголосовали 45%. У них теперь стало традицией, что почти каждый президент досрочно покидает свой пост. Поэтому нельзя исключать, что Гунбу может постичь участь его предшественника, — считает политолог.
Светов добавил, что перед абхазскими властями в ближайшее время будет остро стоять вопрос о внешнеполитическом векторе республики.
— В Сухуме должно быть понимание того, что терпение России небезграничное, и желание помогать Абхазии финансами и бесплатным электричеством тоже вызывает споры в нашем обществе. В Абхазии живет столько же людей, сколько в Пскове, который за эти годы очень изменился, город развивается и экономически, и культурно. А когда мы увидим такие же изменения в Абхазии, которая на эти же цели получает от России средства? — задал вопрос эксперт.
Что изменит новый лидер Абхазии
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев уверен, что Гунба учтет негативный опыт своего предшественника и проведет соответствующую работу над ошибками.
—.
Причем речь будет идти не столько о согласовании политических, сколько экономических интересов, — сказал Перенджиев в беседе с ВФокусе Mail.
По словам эксперта, России не стоит ждать действий от Гунбы, а самой сделать первый шаг навстречу.
«Поэтому нам не нужно чего-то пассивно ждать от нового президента, и российская власть, на мой взгляд, это четко понимает, и в преддверии выборов уже многое начали делать. Мы должны формировать такую Абхазию, которая нам нужна. Пассивность в этом смысле будет вызывать вакуум, в который попытаются влезть другие мировые игроки, в том числе недружественные к России и российско-абхазских отношениям», — считает спикер.
По его словам, ставку в укреплении отношений с Сухумом следует делать на совместных взаимовыгодных проектах.
«Совместные проекты наглядно демонстрируют, что происходит более тесное скрепление России и Абхазии. Я считаю, что и в дальнейшем Сухум будет вовлекаться в различные совместные проекты с Москвой. Я думаю, что речь будет идти о совместных предприятиях, развитии туризма, экономических проектах», — заключил Перенджиев.
Альмир Хабибулин