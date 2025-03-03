Что изменит приход к власти Бадры Гунбы в Абхазии

— В Сухуме должно быть понимание того, что терпение России небезграничное, и желание помогать Абхазии финансами и бесплатным электричеством тоже вызывает споры в нашем обществе. В Абхазии живет столько же людей, сколько в Пскове, который за эти годы очень изменился, город развивается и экономически, и культурно. А когда мы увидим такие же изменения в Абхазии, которая на эти же цели получает от России средства? — задал вопрос эксперт.