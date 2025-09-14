Правнучка тамплиера: как Софья Палеолог изменила историю Руси

Хотя официальная наука не признает существенного влияния на историю Руси и России ордена тамплиеров, в документах XIII — XV веков то и дело вплывают детали, которые указывают на существование связей Руси с рыцарскими орденами Европы и Ближнего Востока.
Считается, что первым, кто стал активно приглашать и завозить в Россию иностранцев, был Петр I. Это неправда. Все началось гораздо раньше.
Россия развивалась не в отрыве от остального мира. В XI веке при дворе Великого князя Ярослава Мудрого укрывались от викингов опальные английские принцы из саксонской династии Уэссексов; русские княжны веками выходили замуж за европейских королей, а русские князья и воеводы переписывались с императорами Священной Римской империи и были знакомы с алхимическими трактатами. Поэтому немудрено, что свой — небольшой — вклад в историю Руси могли внести и тамплиеры.
Софья Палеолог — правнучка тамплиера
Известно, что в момент расцвета ордена тамплиеров их власть простиралась на всю Европу, включая Балканский полуостров. Орден имел обширные угодья на территории Греции, Сербии, Хорватии, Далматии и Венгрии. Самым восточным замком ордена был замок Середне (Середненский), всего в 20 километрах от Ужгорода (Закарпатье) на границе с Галицко-Волынским княжеством.
Перед падением ордена в 1312 году влияние тамплиеров усилилось как на балканском и итальянском побережье Адриатики. Есть версия, что после расправы над орденом короля Франции Филиппа IV многие из рыцарей нашли прибежище в православном государстве Эпир, которое возникло на Балканах в начале XIII века и стало звеном, связующим орден с Русью, ведь князья Древней Руси всячески поддерживали связи с Балканами. А часть могла уцелеть на противоположном — итальянском побережье Адриатического моря, где тамплиеры перед падением организовали приорат «Дом Богородицы», куда были свезены самые значительные христианские святыни.
Вплоть до 1318 года на престоле Эипра сидели представители византийской династии, последним из которых стал Фома II Комнин. Спустя 6 лет после падения ордена, Эпир был покорен графами Орсини, которые, скорее всего, тоже были тамплиерами. Они владели островом Кефалония — это еще одно место, где «белых рыцарей» тамплиеров помнят и чтут до сих пор. Фоме они приходились племянниками.
Фома был убит, и младший из графов — Иоанн (Джованни) взошел на престол Эпира, заключил союз с Византией и был признан деспотом — то есть получил высший титул при императорском дворе. О том, что Орсини и Комнины были связаны с тамплиерами говорит тот факт, что в сокровищнице Эпира хранились «святые камни» из тамплиерского Дома Богородицы. Об этом сообщалось в ватиканской грамоте 1294 года.
После Орсини Эпиром правили еще две династии кефалонцев, последняя из которых носила фамилию Токко, и с которыми самым непосредственным родством была связана византийская принцесса Софья Палеолог. Дело в том, что Леонардо II Токко был прадедушкой Софьи Палеолог. Любопытно, что на гербе Леонардо II явно читались тамплиерские символы — золотые лилии на синем фоне (отсылающие нас к Дому Богородицы) и своеобразная трактовка «иерусалимского» креста: золотой крест на красном поле в окружении крестов, заключенных в круг. Обычно его символика отображала Христа (главный крест), четырех евангелистов (кресты поменьше) и четыре стороны, на которые было проповедано христианство. Это очень старый символ рыцарей, имевших представительства в Иерусалиме. А у брата Леонардо — Карла I Токко был еще и двуглавый орел на красном фоне. А ведь именно с появлением на Руси Софьи Палеолог связывают и возникновение нового символа русского государства — двуглавого орла.
Конечно, двуглавый орел — известный герб династии Палеологов и в первую очередь свидетельствует о связях Эпира с Византией. Но нельзя упускать из виду и тот факт, что и Византия, в свою очередь, подвергалась влиянию рыцарских орденов. Тамплиеры были известными охотниками за святынями. Они принимали участие в разграблении Константинополя в 1204 году, когда его взяли крестоносцы. Часть добычи они вывезли в Рим.
По данным историка XVII века Шарля Дюканжа вплоть до падения города в Константинополе, возле площади Вола в часовне Марина и Пантелеимона существовала городская община храмовников. В Византии таких общин их было несколько, и после разгрома ордена они могли там оставаться, изменив название. И кто знает? Быть может именно они могли сыграть роковую роль в падении империи?
Что принесла с собой на Русь Софья Палеолог
При словах «византийская принцесса» воображение рисует богатый императорский двор. Но к тому времени как Иван III овдовел, никакого двора не было. Софья (Зоя) жила в Риме, куда бежала от турок после падения Царьграда. Ее патроном был кардинал Виссарион Никейский — ярый сторонник унии. Семья влачила жалкое существование, отец умер, брат жил в бедности, а второй — принял ислам. Ее сватали за короля Кипра — неудачно, а потом Римский папа предложил ее в жены овдовевшему Ивану III. Зое было 17, Ивану — 32. Великий князь получал «наследие Византии», а папа — шпиона в стане врага.
На Руси Софью называли не только «грекиней», но и «римлянкой». Некоторые историки считают, что политикой ей заниматься было некогда — все-таки она родила 12 детей. Но некоторые изменения все же случились.
Обычно историки упоминают, что вместе в Софьей на Руси появились:
Обоснование царской власти: отныне Иван III считал себя наследником императоров Византии.
Сложный церемониал и иерархия пи дворе.
Двуглавый орел Палеологов на печати Ивана III. Он символизировал империю.
Новая мода на византийский манер.
Были приглашены на Русь итальянские зодчие, перестроившие Кремль и построившие его соборы.
Некоторые историки даже указывают, что якобы именно Софья настояла на том, чтобы Иван III перестал платить дань Орде. Но это миф. На самом деле Иван III еще в 1472 году отказался платить хану Ахмату дань, из-за чего в 1480-ом году и началась война с ордынцами, которую Иван III выиграл.
Однако вместе с Софьей на Русь пришли и неприятности.
Начальное вероисповедание Софьи было фактически католическим, и митрополит Филипп I отказался венчать Софью и Ивана III. Церемонию провел протопоп из Коломны Иосия.
Именно от Софьи пошла идея неограниченной царской власти, что для русских людей было крайне странно и удивительно.
Политическая борьба внутри княжеской семьи привела к гибели законного наследника Ивана III — Ивана Молодого. Софья «любезно» наняла болящему князю иностранного доктора и тем, скорее всего, свела его в могилу. Затем убрала с пути внука мужа — юного князя Дмитрия. Наследником русского престола и соправителем мужа стал ее сын Василий III. Думный человек Ивана III Иван Берсень-Беклемишев так характеризовал Софью: «Как пришла Софья с вашими греками, так наша земля и замешалась, и пришли к нам нестроения великия, как в Царь-граде при царях ваших».
Интриги Софьи привели к пресечению династии Ивана Калиты и к рождению ее внука — Ивана IV «Грозного».
Вся свита Софьи — римляне (латиняне) и греки (униаты) получили при дворе разные должности и возможность оказывать влияние на жизнь чуждого им государства. Они вели себя крайне высокомерно, а при поездках Софьи по Руси местным холопам доставалось от них «пуще, чем от татар». Считается, что от этих людей пошли многие знатные фамилии при царском дворе. Время шло, а о своих корнях они помнили и могли веками оставаться проводниками западных идей — хоть Рима, хоть тамплиеров.
Да и сама Софья при случае была рада подчеркнуть, что она не просто супруга московского князя, но «царевна из Царьграда».
Странным образом именно с появлением Софьи и других гостей из Рима в русском государстве возникла «ересь жидовствующих», благодаря которой Софья избавилась от внука Ивана III Дмитрия и его матери Елены. Едва соперники были обвинены в ереси и устранены, как ересь сошла на нет.
Влияние тамплиеров на Русь сказалось прежде всего в архитектуре. Во времена правления Ивана III храмы стали возводить более простыми, менее массивными, что удешевило строительство и позволило возвести больше церквей. Все было почти по канонам тамплиеров: в основании храма лежал простой квадрат, крыша была плоской, а детали — малозаметными.
Кстати, сын Ивана III и Софьи Палеолог Василий III признавал родство с эпирскими графами-тамплиерами. Известно, что Карл III Токко списывался с Василием, просил о поддержке — к этому времени Токко уже лишились эпирского трона, но могли претендовать на престол Сербии. Что ответил ему Василий — неизвестно.
Ну, а о роли Софьи в истории государства Российского историки спорят до сих пор. Одни превозносят ее до небес, а другие указывают, что мощь России развивались медленно и неуклонно, и роль отдельной царевны была не велика. Например, сам Иван III не ощущал себя потомком ромеев и никоим образом не претендовал на константинопольский престол. Война с турками ему была не нужна. А вот итоги его правления впечатляют. Он объединил 6 основных русских княжеств, сбросил иго, вел победоносные войны с Литвой и присоединил почти треть Литовского княжества. Централизованная власть в стране усилилась, Москва расцвела. К отрицательным чертам Ивана III относят чрезмерное насилие при осуществлении власти. По мнению некоторых историков оно было обусловлено тем, что несмотря на женитьбу на Софье Иван III не чувствовал за собой права на единоличную власть. Так нарождалось самодержавие.