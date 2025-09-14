Правнучка тамплиера: как Софья Палеолог изменила историю Руси

После Орсини Эпиром правили еще две династии кефалонцев, последняя из которых носила фамилию Токко, и с которыми самым непосредственным родством была связана византийская принцесса Софья Палеолог. Дело в том, что Леонардо II Токко был прадедушкой Софьи Палеолог. Любопытно, что на гербе Леонардо II явно читались тамплиерские символы — золотые лилии на синем фоне (отсылающие нас к Дому Богородицы) и своеобразная трактовка «иерусалимского» креста: золотой крест на красном поле в окружении крестов, заключенных в круг. Обычно его символика отображала Христа (главный крест), четырех евангелистов (кресты поменьше) и четыре стороны, на которые было проповедано христианство. Это очень старый символ рыцарей, имевших представительства в Иерусалиме. А у брата Леонардо — Карла I Токко был еще и двуглавый орел на красном фоне. А ведь именно с появлением на Руси Софьи Палеолог связывают и возникновение нового символа русского государства — двуглавого орла.