Какие территории хотят отнять у России на востоке

Американцы и сами не прочь откусить кусок от сладкого российского пирога. Берингов пролив и побережье Чукотки представляет для них особый интерес. У России только два океанических порта — это Петропавловск-Камчатский и Мурманск. Если бы США удалось захватить и отторгнуть хотя бы небольшой кусок берега на восточном берегу Чукотки и поставить под контроль Берингов пролив, под угрозой могла бы оказаться вся русская Арктика. А развитие торговых путей по северным морям буквально накрылось бы медным тазом. Потому что при любом случае, когда Россия пыталась бы отстоять свои интересы, США вводили бы санкции и перекрывали бы Берингов пролив. Кроме этого, берег Чукотки можно было бы использовать как плацдарм для высадки десанта и захвата богатейших земель Дальнего Востока и Сибири.