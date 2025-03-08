Какие территории хотят отнять у России на востоке

США: берег Чукотки
Американцы и сами не прочь откусить кусок от сладкого российского пирога. Берингов пролив и побережье Чукотки представляет для них особый интерес. У России только два океанических порта — это Петропавловск-Камчатский и Мурманск. Если бы США удалось захватить и отторгнуть хотя бы небольшой кусок берега на восточном берегу Чукотки и поставить под контроль Берингов пролив, под угрозой могла бы оказаться вся русская Арктика. А развитие торговых путей по северным морям буквально накрылось бы медным тазом. Потому что при любом случае, когда Россия пыталась бы отстоять свои интересы, США вводили бы санкции и перекрывали бы Берингов пролив. Кроме этого, берег Чукотки можно было бы использовать как плацдарм для высадки десанта и захвата богатейших земель Дальнего Востока и Сибири.
Первая попытка отторгнуть Чукотку была предпринята американцами еще в XIX веке. В 1868 году власти США предложили императору Александру II сдать Чукотку в аренду на 20 лет. Документ назывался «Конвенция о морских промыслах и торговле у берегов северной части Тихого океана». По нему американцы не только получали доступ к русским землям, но Россия обязывалась поддерживать все их начинания. Разумеется, Александр II понял, что через 20 лет США с Чукотки просто так не выгонишь, и отказался подписывать подобный документ.
Еще одна авантюра называлась «Русско-Американский телеграф». Американские бизнесмены хотели облагодетельствовать Россию телеграфом, который связал бы Аляску с Дальним Востоком. Но по договору земли под телеграфной линии шириной в две версты должны были отойти американским бизнесменам. Такой договор Александр II тоже не подписал.
Третья попытка зайти на Чукотку была предпринята в конце XX века. США предложили СССР очередной «заманчивый» проект. Они собирались взять на себя все расходы по устроению на Чукотском берегу заповедника. По странному стечению обстоятельств под «парк» должны были отойти самые золотоносные и богатые ураном регионы Чукотки. По договору СССР должен был отказаться от ведения на Чукотке какой-либо хозяйственной деятельности и допустить в парк американцев. К счастью, в СССР не нашлось предателей, которые подписали бы такой договор. Чукотка осталась российской.
Кстати, первые русские поселения появились на Чукотке еще в XVII веке. Некий государев человек Никифор Мальгин побывал у полуострова на кочах. Было это между 1661 и 1678 годами. Он и засвидетельствовал, что на берегах реки Хеуверен есть русские поселения. Народ Чукотки был приведен в российское подданство в 1777 году, когда чукотский князь (тойон) Амулят Хергынтов подписал с русскими договор (шерт) о вхождении Чукотки в Российскую империю.
Япония: курильский вопрос и Сахалин
США активно поддерживают притязания Японии на остров Сахалин и острова Курильской гряды. К слову сказать, японцы никогда не жили на Сахалине. В XIX веке, когда русские моряки с корабля «Авось» высадились на острове, там жили только айну — народ, который японцы до сих пор притесняют. С юридической точки зрения остров принадлежал Маньчжурии. В 1875 году Япония в Санкт-Петербурге признала суверенитет островов за Россией. А еще раньше — в 1855 году Япония признала за Россией Курильские острова. Между прочим, самое раннее появление русских на Сахалине датируется 1640-м годом, когда на остров высадился казак Иван Москвитин с отрядом. Острова Курильской гряды вошли в состав России еще в 1786 году.
Япония захватила Сахалин и Курилы только в 1905-м году во время Русско-Японской войны. В 1945 году Сахалин и Курильская гряда вернулись под юрисдикцию СССР.
Остров Матуа
Нов Курильской гряде есть особый остров, который американцы хотели бы прибрать к рукам. Это остров Матуа. Об этом острове, где японцы во время II Мировой войны создали в горе укрепленную базу, США мечтают с 1945-го года. Они рассматривают Матуа не как кусок безжизненного камня, а как плацдарм, на котором можно разместить аэродром и взять под контроль выходы России в океан у Курильских островов.
Это требование президент США Гарри Трумэн в 1945 году пытался предъявить Сталину. Однако тот быстро понял, что пустить США к берегам СССР легко, а выгнать будет невозможно. И отказал. Гарнизон японской военной базы на Матуа сдался Советской армии 27 августа 1945 года. С тех пор остров наш.
Южная Корея: претендует на остров Олений
Несмотря на тот факт, что Россия не имеет общей границы с Южной Кореей, территориальные претензии эта страна к России все же имеет.
Остров Олений (Нонкундо) ранее находился в устье Туманной — это река, по которой идет граница между Россией и Северной Кореей. России эта территория отошла еще в 1860-ом году в ходе переговоров с Китаем. Дело в том, что в XIX веке Корея не была самостоятельным государством, а находилась под контролем более сильного соседа, который и решал ее судьбу.
С той поры в реке Туманной утекло много воды, и остров фактически стал полуостровом, слившись с российской землей. Северная Корея никогда не предъявляла к России претензий по поводу острова площадью всего в 30 км2, а вот Южная Корея, которую подзуживают США, в 2003-м году озвучила свои претензии в ООН. Якобы это именно они — истинные наследники прежней великой Кореи и владельцы этого клочка земли. К счастью, в ООН пока никто не поддержал претензий южнокорейцев.
Китай: претензии на Горный Алтай и тайгу
Пока китайцам выгодно сотрудничество с Россией, а Россия является сильной, о земельных претензиях принято молчать. Но не стоит недооценивать азиатского соседа. Он с XIX века считает, что граница проведена несправедливо, и Китаю стоит вернуть свои территории. Пока китайцы действуют методом «чешуйчатого захвата» — то есть отторгают от России совсем небольшие кусочки земли. Однако процесс это не останавливается.
- В 1954-м году китайцам отошла советская база в Порт-Артуре.
- В 1991-м году — остров Даманский, за который проливали кровь советские пограничники.
- В 1998-м году в устье все той же реки Туманной Китаю отошли острова Туроборов и часть Большого острова.
В 2012 году Китай неожиданно заявил о претензиях на 17 гектаров земли российского региона Республики Алтай. Это приграничная территория в горной местности. Якобы эти земли всегда принадлежали Китаю. А в китайской прессе даже зазвучали заявления о том, что вся территория республики принадлежит китайцам. Ведь в 1758-ом году они завоевали Джунгарское ханство, в которое входили тогда эти земли.
Разумеется, стоит помнить о том, что Китай тоже умело раззадоривают англосаксы. Однако и у самих китайцев много горячих голов. В частных беседах всего 15 лет назад они высказывали претензии на миллионы гектаров российской тайги. Между прочим, идея эта не нова — ее в свое время озвучивал лидер китайской компартии Мао Цзедун (умер в 1976 году).
Тайвань: претендует на республику Тыву и Приамурье
У далекого островного государства Тайвань свои претензии к России. Это государство вошло в состав Китая в XII веке, а вышло сразу после II Мировой войны. В те годы в Китае началась гражданская война между правительством Гоминьдана (правая партия) и коммунистами. Все участники партии Гоминьдан были изгнаны с материкового Китая. Они бежали на остров Тайвань, создали там правительство в изгнании и объявили себя наследниками великой империи.
На этом основании Тайвань не признал независимость Монголии (признана Китаем в 1949 году) и тот факт, что в 1944-ом году Урянхайский край (ныне Республика Тыва) вошел в состав СССР.
Кроме Тывы Тайвань претендует на 64 поселка на реке Амур. Они отошли России в 1858 году. В Тайване эти земли называют «Маньчжурским клином» и считают их своими. Эти земли щедро политы кровью русских жителей. Дело в том, что российские власти сначала разрешили жить в них подданным империи Цинь. Но китайцы подняли восстание и перерезали множество русских и даже осадили Благовещенск, после чего были навсегда переселены на другой берег Амура.
Как тут не вспомнить цитату императора России Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он опускаться не должен».
Майя Новик