Что грозит школьнику за порчу учебника?

Чего только не делают школьники с учебниками и другими книгами из библиотеки учебного заведения — как минимум, рисуют на страницах, как максимум, делают самолетики из страниц и играют книгами в футбол. Все это недопустимо не только со стороны морали, но и по закону. Какая ответственность грозит ученику за порчу учебника, разбирался aif.ru.
Как накажут за порчу учебника?
Учебники, учебные пособия и все остальное наполнение библиотеки учебного заведения — это имущество школы. В законе особо прописано, как именно ученик должен относиться к нему: бережно и не причиняя сознательного вреда (п. 5 ст. 1 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Испортив учебник, школьник фактически нарушает не только законодательство РФ, но и внутренние правила школы, что может повлечь за собой применение мер дисциплинарной ответственности (ч. 4 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Законодатель указал, что учащемуся могут быть объявлены замечание и выговор или применена мера в виде отчисления.
Нужно ли платить за испорченный учебник?
Ущерб, причиненный имуществу, подконтрольному школьной библиотеке, должен быть компенсирован. Форму возмещения определяет администрация учебного заведения в локальных актах. Например, нужно будет купить новый актуальный учебник, соответствующий школьной программе.
Кто будет платить за испорченный учебник?
По закону, пока ребенок достиг возраста получения паспорта — 14 лет, за любой причиненный им вред несут ответственность его родители (ст. 1073 ГК РФ). Если подростку, испортившему учебник, от 14 до 18 лет, но он еще не зарабатывает, заплатить все равно придется родителям.
Источники:
https://www.consultant.ru.