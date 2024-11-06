Что грозит школьнику за порчу учебника?

Чего только не делают школьники с учебниками и другими книгами из библиотеки учебного заведения — как минимум, рисуют на страницах, как максимум, делают самолетики из страниц и играют книгами в футбол. Все это недопустимо не только со стороны морали, но и по закону. Какая ответственность грозит ученику за порчу учебника, разбирался aif.ru.