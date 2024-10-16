Что грозит кинотеатрам за пиратские сеансы. Власти обещают проверки

Ужесточение борьбы с показом пиратского контента в кинотеатрах стало предметом обсуждения на стратегической сессии по развитию российской кинематографии. Она прошла в начале октября под председательством главы правительства Михаила Мишустина. Об этом РБК сообщили два источника, присутствовавшие на обсуждении.
Про пиратство и проверки
Тема борьбы с пиратством в большей степени касалась региональных киносетей. Они активно демонстрировали фильмы производства ушедших из России голливудских киностудий в формате так называемого предсеансного обслуживания. Схема такая: билет продается на малопопулярный фильм, чаще всего короткометражку, имеющую необходимое прокатное удостоверение, а перед ней демонстрируется непосредственно голливудская лента.
Собеседник РБК уточнил, что в ближайшее время пройдет этап «усиленных проверок».
Что говорят в Минкульте
В пресс-службе Министерства культуры редакции сообщили, что дела об административном правонарушении по статьям, запрещающим показ кино без прокатного удостоверения и без передачи информации о сеансе в единую систему, возбуждаются после поступления соответствующих жалоб. Таковой может быть обращение от граждан с приложением копий билетов в кинотеатры на конкретный сеанс, а также информация от Фонда кино. На вопросы о проверках кинотеатров и усилении мер борьбы с пиратским контентом в ведомстве не ответили.
Примечательно: второй источник отметил, что участники сессии поднимали вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством российских фильмов и сериалов. Эта проблема в большей степени распространена в интернете, а не в традиционных кинотеатрах.
Практика теневых показов
Российские кинотеатры начали практиковать предсеансное обслуживание в середине 2022 года. Это было вызвано массовым оттоком зрителей после ухода с российского рынка пяти ведущих голливудских кинокомпаний — Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal. На фоне отсутствия голливудских премьер выручка крупнейших российских киносетей по итогам 2022 года просела почти в два раза, а убытки достигли нескольких миллиардов рублей.
Первыми схему стали использовать в пермских кинозалах. «Не спрашивайте, как мы это сделали», — значилось в предупреждении в анонсе одного из фильмов в группе «Синема 5» в VK. За ними показы начались в кинотеатрах Казани, Санкт-Петербурга, Уфы, Волгоградской области, Красноярского края, Саратовской области и Республики Марий Эл.
Зрители сообщают, что голливудские фильмы крутят в хорошем качестве и с официальным дублированием. По одной из версий, в кинозалах используются копии, отправленные для Казахстана и других стран СНГ.
«Наши друзья приготовили для вас замечательный сюрприз!» — сообщалось на сайте одного из петербургских кинотеатров, где анонсировали новый фильм с Томом Крузом в июле 2022 года. Впрочем, в этом сообщении уточнялось, что его составили и разместили «организаторы акции/мероприятия, арендующие залы кинотеатра».
По сути, такая практика — это не только пиратство (показ без согласия правообладателя), но и нарушение законодательства России, запрещающего демонстрацию фильмов в кинотеатрах без прокатного удостоверения Минкультуры. В начале 2024 года глава ведомства Ольга Любимова заявляла о перспективе закрытия кинотеатров, которые практикуют теневой прокат. Тогда же региональные сети начали сокращать использование этой схемы.
Опрошенные РБК юристы в правовой оценке этой практики разошлись. Одни утверждали, что прокат любых фильмов без наличия прокатного удостоверения незаконен, но на практике применение мер ответственности затруднительно. Другие отмечали, что формально для предсеансного обслуживания прокатное удостоверение не требуется.
По итогам 2023 года эксперты оценивали, что предсеансное обслуживание принесло в общую кассу кинотеатров от 20% до трети от всех сборов. Многие новинки Голливуда, официально не выходившие в России, также оказались в рейтингах по кассовым сборам, а во время их проката в топ-20 самых популярных фильмов на большом экране регулярно попадали короткометражки, что до 2022 года было редкостью.
Что уже нелегально посмотрели в России
Одним из самых массовых примеров теневого проката стал фильм «Аватар: Путь воды». Отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» 12 января 2023 года даже опубликовало заявление, что будет суммировать сборы короткометражных фильмов, выпущенных без участия прокатчиков и собирающих заметную кассу, и обозначать эту сумму как сборы «Аватара». По состоянию на 23 января издание оценивало кассу «Аватара» в России в 450 млн руб. А 8 февраля со ссылкой на экспертов заявило, что сборы фильма достигли 2,4 млрд руб.
В начале сентября 2023 года в России начали массово показывать фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». 13 сентября «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что эти фильмы совокупно с новой частью «Индианы Джонса» заработали в рамках предсеансного обслуживания 49,4 млн руб. за уик-энд. По состоянию на 18 сентября сборы отдельно взятой «Барби» оценивались уже в 120 млн руб. К 4 октября эта цифра выросла до 348 млн руб. Отдельные сборы «Оппенгеймера» не оценивались.
Картина «Дюна: Часть вторая» по итогам прокатной недели, стартовавшей 7 марта и завершившейся 13 марта 2024 года, заработала в России не менее 110 млн руб.
Выпустившая картину американская кинокомпания Warner Bros. в 2022 году ушла из России, а у самого фильма не было прокатного удостоверения Минкультуры, необходимого для его легального показа на большом экране.
Что сейчас происходит
В апреле 2024 года кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков, пригрозивших не давать доступ к легальным фильмам сетям, практикующим теневой прокат. Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая.
В мае 2024 года ряд участников рынка вернулись к предсеансному обслуживанию — для некоторых представителей бизнеса это оказалось единственной альтернативой закрытию. А реклама кинокомикса студии Marvel «Дэдпул и Росомаха» этим летом даже размещалась на остановках Мосгортранса.
В афишах киносетей в этом году значились десятки сеансов фильмов «Планета обезьян: Новое царство» и «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант, «Кунг-фу Панда 4», «Годзилла и Конг: Новая империя» — это ленты, которые кинотеатры показывали в рамках теневого проката.
В начале октября кинокритик Егор Москвитин в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что кинотеатры заполонили хорроры, потому что они наиболее доступны для российских кинопрокатчиков с точки зрения покупки фильмов за границей. Он добавил, что в среднем в неделю на экраны кинотеатров выходит сразу несколько хорроров.
Сейчас в кино идет фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» на минувшем кинофестивале в Каннах. Он получил прокатное удостоверение в России. Также на экранах хоррор «Ужасающий 3» и «Граф Монте-Кристо» с официальными удостоверениями на показы в стране, в прокате еще идут несколько российских картин и мультфильмов.