Что грозит кинотеатрам за пиратские сеансы. Власти обещают проверки

В пресс-службе Министерства культуры редакции сообщили, что дела об административном правонарушении по статьям, запрещающим показ кино без прокатного удостоверения и без передачи информации о сеансе в единую систему, возбуждаются после поступления соответствующих жалоб. Таковой может быть обращение от граждан с приложением копий билетов в кинотеатры на конкретный сеанс, а также информация от Фонда кино. На вопросы о проверках кинотеатров и усилении мер борьбы с пиратским контентом в ведомстве не ответили.