Что грозит блогерше, которая хоронит живого мужа на СВО

27-летняя Анастасия из Тюмени записала видео, в котором откровенно рассказала о планах «заработать» на участии мужа в специальной военной операции. Она перечислила все выплаты и льготы, которые получит семья в таком случае: 5 миллионов рублей в качестве единовременной выплаты, ежемесячные выплаты в размере 200−300 тысяч рублей, а также льготы на детский сад и школу. Завершила она рассуждения фразой: «А потом его там убьют», добавив, что это позволит ей задуматься о чем-то большем, например, о покупке дома. «Вообще заживем нормально, на моря поедем», — мечтательно говорит женщина на видео.
Мнение депутата
Ролик Анастасии стал предметом ожесточенных споров. Многие посчитали ее слова не только аморальными, но и оскорбительными для участников СВО и членов их семей. Пользователи соцсетей обвинили блогершу в цинизме и спекуляции, а некоторые призвали к юридическим санкциям.
На видеоролик обратил внимание депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, Виталий Милонов. Он назвал женщину «самкой богомола» и инициировал обращение в МВД и Следственный комитет РФ с требованием аннулировать брак и лишить ее возможных выплат, а также привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. Максимальный срок наказания по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы.
Виталий Милонов в своем телеграм-канале подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы, особенно в условиях, когда страна поддерживает своих военнослужащих.
«Эта гражданка рассматривает гибель мужа как способ обогащения, что является прямым оскорблением подвига наших бойцов. Просматривая это видео, складывается впечатление, что данная гражданка считает гибель ее супруга чем-то желанным, что может денежно обеспечить ее и ее детей от прежнего брака. Тональность, форма, смысл самого повествования свидетельствуют о том, что она находится на последней стадии морального разложения и интеллектуальной тупости, присущей хуторским вырожденцам», — заявил он.
Депутат настаивает на тщательной проверке обстоятельств и намерений блогерши, а также на предотвращении любых попыток использовать государственные выплаты в корыстных целях.
В России готовится закон против так называемых «черных вдов» — женщин, которые вступают в брак или отношения с военнослужащими, чтобы получить компенсацию после их ранения или гибели. Депутаты Госдумы, в частности член комитета по обороне Андрей Колесник, выступают за введение законодательных мер, направленных на пресечение любых действий, которые используют военные трагедии в личных корыстных целях.
Дарья Баева