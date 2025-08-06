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Что грозит блогерше, которая хоронит живого мужа на СВО

В Тюмени разгорелся скандал вокруг видеоролика местной блогерши, которая цинично в прямом эфире рассуждала о финансовых выгодах и преимуществах от возможной гибели мужа на СВО. Что ждет автора резонансного видео — в материале ВФокусе Mail.

Источник: https://ura.news/news

27-летняя Анастасия из Тюмени записала видео, в котором откровенно рассказала о планах «заработать» на участии мужа в специальной военной операции. Она перечислила все выплаты и льготы, которые получит семья в таком случае: 5 миллионов рублей в качестве единовременной выплаты, ежемесячные выплаты в размере 200−300 тысяч рублей, а также льготы на детский сад и школу. Завершила она рассуждения фразой: «А потом его там убьют», добавив, что это позволит ей задуматься о чем-то большем, например, о покупке дома. «Вообще заживем нормально, на моря поедем», — мечтательно говорит женщина на видео.

Мнение депутата

Ролик Анастасии стал предметом ожесточенных споров. Многие посчитали ее слова не только аморальными, но и оскорбительными для участников СВО и членов их семей. Пользователи соцсетей обвинили блогершу в цинизме и спекуляции, а некоторые призвали к юридическим санкциям.

На видеоролик обратил внимание депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, Виталий Милонов. Он назвал женщину «самкой богомола» и инициировал обращение в МВД и Следственный комитет РФ с требованием аннулировать брак и лишить ее возможных выплат, а также привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил. Максимальный срок наказания по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы.

Виталий Милонов в своем телеграм-канале подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы, особенно в условиях, когда страна поддерживает своих военнослужащих.

Источник: РИА "Новости"

«Эта гражданка рассматривает гибель мужа как способ обогащения, что является прямым оскорблением подвига наших бойцов. Просматривая это видео, складывается впечатление, что данная гражданка считает гибель ее супруга чем-то желанным, что может денежно обеспечить ее и ее детей от прежнего брака. Тональность, форма, смысл самого повествования свидетельствуют о том, что она находится на последней стадии морального разложения и интеллектуальной тупости, присущей хуторским вырожденцам», — заявил он.

Депутат настаивает на тщательной проверке обстоятельств и намерений блогерши, а также на предотвращении любых попыток использовать государственные выплаты в корыстных целях.

Источник: Газета.Ру

В России готовится закон против так называемых «черных вдов» — женщин, которые вступают в брак или отношения с военнослужащими, чтобы получить компенсацию после их ранения или гибели. Депутаты Госдумы, в частности член комитета по обороне Андрей Колесник, выступают за введение законодательных мер, направленных на пресечение любых действий, которые используют военные трагедии в личных корыстных целях.

Дарья Баева

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