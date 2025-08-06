Что грозит блогерше, которая хоронит живого мужа на СВО

27-летняя Анастасия из Тюмени записала видео, в котором откровенно рассказала о планах «заработать» на участии мужа в специальной военной операции. Она перечислила все выплаты и льготы, которые получит семья в таком случае: 5 миллионов рублей в качестве единовременной выплаты, ежемесячные выплаты в размере 200−300 тысяч рублей, а также льготы на детский сад и школу. Завершила она рассуждения фразой: «А потом его там убьют», добавив, что это позволит ей задуматься о чем-то большем, например, о покупке дома. «Вообще заживем нормально, на моря поедем», — мечтательно говорит женщина на видео.