Что ели неандертальцы?

Доисторические люди часто представляются примитивными хищниками — нашли мамонта, убили, зажарили и съели. А вот ученые утверждают, что рацион наших предков был гораздо богаче — да и мамонты не всегда были рядом.
Сайт IFLScience рассказал об исследовании, посвященном рациону неандертальцев. Оказывается, даже в те времена, кроме мяса, наши предки любили морепродукты и овощи — а некоторые племена и вовсе сидели на вегетарианской диете. Меню разных племен, разумеется, различалось в зависимости от места обитания: наши предки адаптировались к окружающей среде.
Значительную долю рациона рядового неандертальца все равно занимало мясо, о чем свидетельствуют многочисленные найденные кости со следами разделки туш. Это были не только мамонты, но и туры (первобытные быки), олени, дикие лошади. Первобытные люди успешно охотились на диких львов и медведей.
Жертвами неандертальцев становились даже палеоксодоны — эти вымершие лесные слоны были вдвое крупнее мамонтов и весом доходили до 13 тонн. Анализ обнаруженной в Бельгии в 2017 году кальцинированной челюсти неандертальца позволил определить, что ее носитель в основном ел мясо, в частности, шерстистого носорога и диких овец.
Но другие находки показали, что мясо было вовсе не обязательной составляющей доисторического рациона. Неандертальцы на северо-западе Испании, чьи останки обнаружили в пещере Эль-Сидрон, например, судя по зубам, мяса не ели вообще. Эти люди питались исключительно грибами, орехами, и мхом.
А неандертальцы, обнаруженные в пещере Грута да Фигуэра Брава («пещере фигового дерева») в Португалии, у самого побережья, дают понять, что их обитатели ели почти исключительно дары моря — больше всего они, судя по следам, любили зажаренных на огне сухопутных крабов. Впрочем, там же исследователи обнаружили фрагменты костей дельфинов, тюленей, угрей и акул, что позволяет предположить, что местные неандертальцы любили есть любых обитателей моря (и умели их ловить).
Кроме того, несколько окаменевших костей неандертальцев в разных регионах Европы с характерными следами зубов позволили ученым сделать и более мрачное заключение: при отсутствии другой пищи неандертальцы ели друг друга. Впрочем, другие исследователи считают, что каннибализм был не жестом отчаяния, а носил ритуальный характер.
В любом случае, это позволяет заключить, что и диета, и предпочтения неандертальцев были очень разнообразны, и не так уж сильно отличались от современных людей.
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