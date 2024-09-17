Что ели неандертальцы?

А неандертальцы, обнаруженные в пещере Грута да Фигуэра Брава («пещере фигового дерева») в Португалии, у самого побережья, дают понять, что их обитатели ели почти исключительно дары моря — больше всего они, судя по следам, любили зажаренных на огне сухопутных крабов. Впрочем, там же исследователи обнаружили фрагменты костей дельфинов, тюленей, угрей и акул, что позволяет предположить, что местные неандертальцы любили есть любых обитателей моря (и умели их ловить).