Что «Джеймс Уэбб» за три года узнал о нашей Вселенной

«Джеймс Уэбб» обнаружил, что ранние галактики также обладают необычными химическими свойствами. Они содержат больше азота, чем Солнце, в то время как другие металлы присутствуют в меньших количествах. Это говорит о том, что в ранней Вселенной происходили процессы, которые современные ученые еще не до конца понимают.