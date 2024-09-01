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Что должно быть в автоаптечке с 1 сентября

Минздрав утвердил расширенный состав автоаптечки. Рассказываем, что в ней теперь должно быть.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Новые требования действуют с 1 сентября. Об этом сообщает «Объясняем. РФ».

В автоаптечке должны быть предметы для первой помощи:

  • медицинские одноразовые нестерильные маски (две штуки),
  • медицинские нестерильные перчатки размером не менее М (две пары),
  • устройство для искусственного дыхания «Рот — устройство — рот» (две штуки),
  • спасательное термопокрывало размером не менее 160×210 см;
  • инструкция по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.

Кроме того, надо положить перевязочные материалы.

  • Это марлевые медицинские бинты не менее 7 мx14 см или эластичные бинты не менее 2 м x 14 см (три);
  • бинты марлевые медицинские не менее 5 м x 10 см или эластичные бинты не менее 2 м x 10 см (тоже три штуки);
  • рулонный лейкопластырь не менее 2×500 см;
  • жгут для остановки артериального кровотечения;
  • две упаковки медицинских стерильных салфеток не менее 16×13 см;
  • ножницы для разрезания перевязочных материалов.

Кроме того, в автоаптечке должны быть:

  • блокнот формата не менее А7;
  • черный или синий карандаш или маркер;
  • футляр или сумка.

Эксперты отмечают, что старыми аптечками пользоваться можно — в течение их срока годности, но только до конца 2027 года. По желанию водитель может дополнить уже имеющуюся аптечку нужными медицинскими изделиями, а также лекарствами.

Специалисты рассказали, что штрафов за отсутствие аптечки нет, их отменили в 2023 году. Однако только с ней можно оказать первую помощь в экстренной ситуации. В связи с этим нужно купить набор, если его еще нет в машине.

Ранее стало известно, что с 1 сентября вводятся новые стандарты по установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД.