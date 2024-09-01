Что должно быть в автоаптечке с 1 сентября

Новые требования действуют с 1 сентября. Об этом сообщает «Объясняем. РФ».
В автоаптечке должны быть предметы для первой помощи:
- медицинские одноразовые нестерильные маски (две штуки),
- медицинские нестерильные перчатки размером не менее М (две пары),
- устройство для искусственного дыхания «Рот — устройство — рот» (две штуки),
- спасательное термопокрывало размером не менее 160×210 см;
- инструкция по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.
Кроме того, надо положить перевязочные материалы.
- Это марлевые медицинские бинты не менее 7 мx14 см или эластичные бинты не менее 2 м x 14 см (три);
- бинты марлевые медицинские не менее 5 м x 10 см или эластичные бинты не менее 2 м x 10 см (тоже три штуки);
- рулонный лейкопластырь не менее 2×500 см;
- жгут для остановки артериального кровотечения;
- две упаковки медицинских стерильных салфеток не менее 16×13 см;
- ножницы для разрезания перевязочных материалов.
Кроме того, в автоаптечке должны быть:
- блокнот формата не менее А7;
- черный или синий карандаш или маркер;
- футляр или сумка.
Эксперты отмечают, что старыми аптечками пользоваться можно — в течение их срока годности, но только до конца 2027 года. По желанию водитель может дополнить уже имеющуюся аптечку нужными медицинскими изделиями, а также лекарствами.
Специалисты рассказали, что штрафов за отсутствие аптечки нет, их отменили в 2023 году. Однако только с ней можно оказать первую помощь в экстренной ситуации. В связи с этим нужно купить набор, если его еще нет в машине.
Ранее стало известно, что с 1 сентября вводятся новые стандарты по установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД.