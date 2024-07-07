Есть несколько категорий работников, с которыми руководитель не должен по своей инициативе расторгать договор. Кто относится к этим сотрудникам и что делать в случае незаконного увольнения? Об этом рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».
Работодатель по своей инициативе не может расторгнуть трудовой договор со следующими категориями сотрудников:
- беременные
- мамы детей до трех лет
- многодетные родители, если они единственные кормильцы и в семье трое и более малолетних детей, одному из которых меньше трех лет
- родители в отпуске по уходу за ребенком до трех лет
- одинокие родители детей до 14 лет или ребенка с инвалидностью до 18 лет
- специалисты, которые одни содержат ребенка с инвалидностью до 18 лет
- сотрудник в отпуске или на больничном
Если вас все же уволили незаконно, то можно сделать следующее:
- позвонить на круглосуточную горячую линию Роструда (
8 (800) 707−88−41) или в региональную службу поддержки с 9:00 до 21:00
- направить жалобу по адресу Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16 (индекс 101000), на электронную почту mail@rostrud.gov.ru или через портал онлайнинспекция.рф
- прийти на личный прием к сотрудникам Роструда или его территориальных органов. График и время работы, а также адреса указаны на сайтах инспекций
Специалисты ведомства бесплатно помогут уволенному сотруднику разобраться в ситуации и расскажут, что нужно сделать. Трудовая инспекция же проверит его работодателя. Если права сотрудника были нарушены, компания обязана будет принять его обратно.
Также можно обратиться в суд. Если уволенный работник выиграет дело, экс-руководитель будет обязан восстановить его в прежней должности и выплатить заработную плату в полном объеме за весь период отсутствия на работе. Также пострадавшему должны компенсируют другие затраты: моральный ущерб и оплату услуг юриста.
Отметим, если россияне хотят расторгнуть трудовой договор, они обязаны предупредить работодателя за 14 календарных дней. Однако в некоторых случаях можно уволиться без отработки.
Айгуль Сабитова