Что делать в случае незаконного увольнения?

Также можно обратиться в суд. Если уволенный работник выиграет дело, экс-руководитель будет обязан восстановить его в прежней должности и выплатить заработную плату в полном объеме за весь период отсутствия на работе. Также пострадавшему должны компенсируют другие затраты: моральный ущерб и оплату услуг юриста.