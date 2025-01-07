Что делать тем, кто учится на бакалавриате, если его отменят с 2026 года?

В 2025 году из российской системы образования исчезнут понятия «бакалавриат» и «бакалавр». Ранее Министерство образования анонсировало отказ от Болонской системы: деления на бакалавриат и специалитет больше не будет — на смену им придет базовое высшее образование и высшее специализированное образование: магистратура, аспирантура и ординатура.
Что будет с дипломами бакалавров, которые уже окончили обучение?
Они не утратят свою силу и ими можно будет подтверждать свой уровень образования. Об этом заявлял министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Эксперты проводят аналогии с дипломами советского образца — после развала Союза эти документы продолжают котироваться.
Эта тенденция полностью соотносится с мнением президента Владимира Путина, высказанным в рамках послания Федеральному Собранию в феврале 2023 года: «Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам, и также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», — заверил глава государства.
Что будет со студентами, которые на момент отмены бакалавриата, еще продолжают учиться?
В 2024 учебном году абитуриенты еще могли поступить на программы бакалавриата — очевидно, что на момент начала работы новых стандартов, они не успеют окончить высшие учебные заведения. Представители Министерства науки и высшего образования неоднократно заявляли, что такие обучающиеся смогут закончить учебу и в последующем перейти на специализированную ступень — в магистратуру. Как заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга: «…тем, кто сейчас учится на программах бакалавриата и специалитета не стоит волноваться. Все будет приравнено, не будет недоученных студентов, все будет соответствовать тем или иным уровням».
Напомним, что пока новая модель высшего образования находится на этапе формирования. В 2023 году в список пилотных площадок, где пересмотрят направления и сроки подготовки, скорректируют образовательные программы и пересмотрят структуру приема в вузы, вошли шесть высших учебных заведений:
- ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;
- ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»;
- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”;
- ФГБОУ ВО “Московский педагогический государственный университет”;
- ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский горный университет”;
- ФГБОУ ВО “Национальный исследовательский Томский государственный университет”.
- В 2026 году Болонскую систему заменят более чем в тысяче учреждений высшего образования страны.