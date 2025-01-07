Что делать тем, кто учится на бакалавриате, если его отменят с 2026 года?

В 2024 учебном году абитуриенты еще могли поступить на программы бакалавриата — очевидно, что на момент начала работы новых стандартов, они не успеют окончить высшие учебные заведения. Представители Министерства науки и высшего образования неоднократно заявляли, что такие обучающиеся смогут закончить учебу и в последующем перейти на специализированную ступень — в магистратуру. Как заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга: «…тем, кто сейчас учится на программах бакалавриата и специалитета не стоит волноваться. Все будет приравнено, не будет недоученных студентов, все будет соответствовать тем или иным уровням».