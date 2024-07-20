Что делать с помолвочным кольцом, если свадьба не состоялась?

Однако когда свадьба срывается по вине или по желанию жениха, можно с чистой совестью оставить кольцо себе и носить на левой руке в память об этой странице вашей жизни. А если вам больше не хочется вспоминать об этом, то просто сдайте кольцо в ломбард или обменяйте в ювелирном магазине на другое украшение.