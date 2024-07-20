Традиция дарить кольцо на помолвку появилась относительно недавно. В основном под влиянием голливудских фильмов, где сцены объяснения в любви выглядят романтично или забавно (в зависимости от того, мелодрама это или комедия), но сценарий там всегда одинаковый. Мужчина встает на одно колено и достает из кармана бархатную коробочку. А в ней — кольцо, которое обязательно должно быть с камушком.
Этот момент для многих пар не менее знаменательный, чем обмен обручальными кольцами в ЗАГСе. Но что делать с помолвочным кольцом, если свадьба по каким-то причинам не состоялась? Разбирался аif.ru.
Что делать с помолвочным кольцом, если свадьба не состоялась?
Не важно, по каким причинам свадьба не состоялась — брак дело добровольное, и передумать может каждый. Но возникает вопрос: куда деть кольцо, которое невеста носила на пальце все то время, пока шла подготовка к торжественной церемонии.
В случае несостоявшейся свадьбы или венчания не спешите выбрасывать помолвочное кольцо в реку или отдавать случайному прохожему, эти приметы относятся только к обручальным кольцам. Да, в традициях многих стран помолвочное кольцо также является символом связи между женихом и невестой, но все же связь эта не настолько сакральная, чтобы совершать такие необдуманные действия.
Если расставание произошло по вине девушки или же свадьбу отменила она, то принято возвращать помолвочное кольцо жениху. Особенно важно это сделать, если кольцо — фамильная драгоценность и принадлежит семье мужчины на протяжении нескольких поколений.
Однако когда свадьба срывается по вине или по желанию жениха, можно с чистой совестью оставить кольцо себе и носить на левой руке в память об этой странице вашей жизни. А если вам больше не хочется вспоминать об этом, то просто сдайте кольцо в ломбард или обменяйте в ювелирном магазине на другое украшение.
Ну, а если свадьба отменяется по обоюдному согласию и жених с невестой не испытывают негативных эмоций по отношению к друг другу, но в этом случае они всегда могут договориться о том, как правильно поступить с помолвочным кольцом.