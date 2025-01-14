Что делать при задержке или отмене рейса

При задержке рейса вам должны предоставить и бесплатные дополнительные услуги: хранение багажа; отдых в комнате матери и ребенка для пассажиров с детьми в возрасте до 7 лет; прохладительные напитки, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте — при ожидании отправления рейса более 2-х часов; горячее питание — при ожидании более 4-х часов, далее — каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью. Если рейс задержали более чем на 8 часов днем или более чем на 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице. При этом транспорт от аэропорта до нее и обратно тоже предоставляет авиакомпания.