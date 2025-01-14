Что делать при задержке или отмене рейса

Советы для таких ситуаций дали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу. В ведомстве подчеркнули, что, согласно Воздушному кодексу РФ, при отмене или задержке рейса можно сделать вынужденный возврат авиабилетов и вернуть деньги, в том числе и по «невозвратным» билетам.
Если рейс отменили, прежде всего обратитесь к перевозчику. Попросите поставить штамп в маршрутной квитанции об отмене или выдать справку. Затем на юридический адрес авиакомпании отправьте письменную претензию. В ней нужно потребовать вернуть провозную плату за несостоявшийся перелет. В ведомстве подчеркнули, что переписка с авиакомпанией в соцсетях и через формы приема обращений не всегда учитываются в суде. Фактически это не доказывает, что пассажир соблюдал обязательный претензионный порядок.
Перевозчик должен рассмотреть претензию в течение 30 дней со дня ее поступления, а также сообщить отправителю, удовлетворили ее или отклонили.
«В противном случае у перевозчика возникает дополнительная имущественная ответственность, установленная законодательством о защите прав потребителей», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Пассажиры могут потребовать не только вернуть деньги за билеты, но и возместить убытки, а также компенсировать моральный вред. Если перевозчик отказал, можно обратиться в Роспотребнадзор. К заявлению надо будет приложить копии билетов (или электронных билетов), ответ исполнителя (при наличии), кассовый чек или другой документ, подтверждающий оплату, маршрутную квитанцию со штампом об отмене рейса, копию претензии к исполнителю.
Если полет задержали, пассажиры тоже могут потребовать возместить убытки и компенсацию морального вреда. В этом случае тоже можно оформить претензию. К ней нужно будет приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки.
При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение шести месяцев. Также пассажир может взыскать с перевозчика штраф за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Размер взыскания — 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета (если авиакомпания не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, не зависящим от нее).
При задержке рейса вам должны предоставить и бесплатные дополнительные услуги: хранение багажа; отдых в комнате матери и ребенка для пассажиров с детьми в возрасте до 7 лет; прохладительные напитки, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте — при ожидании отправления рейса более 2-х часов; горячее питание — при ожидании более 4-х часов, далее — каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью. Если рейс задержали более чем на 8 часов днем или более чем на 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице. При этом транспорт от аэропорта до нее и обратно тоже предоставляет авиакомпания.
«Аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг», — добавили в ведомстве.
Кстати, россияне периодически сталкиваются с проблемой овербукинга. Это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем мест на борту. Это делается для компенсации потерь от пассажиров, которые не приходят на рейс. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь объяснила, что делать пассажирам, которые столкнулись с овербукингом.