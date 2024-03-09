Что делать при утечке персональных данных: советы эксперта

Как рассказал RT директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов, необходимо в случае беды обратиться в службы, которые помогут в конкретной ситуации. Например, если проблема с картой, нужно позвонить в банк и попросить её заблокировать. В полиции помогут сделать всё, чтобы предотвратить использование паспортных данных (вроде оформления мошеннического кредита). Также специалист порекомендовал поменять пароли от всех аккаунтов, потенциально связанных с утраченными данными.