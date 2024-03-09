Что делать при утечке персональных данных: советы эксперта

Как рассказал RT директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов, необходимо в случае беды обратиться в службы, которые помогут в конкретной ситуации. Например, если проблема с картой, нужно позвонить в банк и попросить её заблокировать. В полиции помогут сделать всё, чтобы предотвратить использование паспортных данных (вроде оформления мошеннического кредита). Также специалист порекомендовал поменять пароли от всех аккаунтов, потенциально связанных с утраченными данными.
«Если у вас есть подозрение, что утечка произошла через вашу электронную почту, смените пароль от неё в первую очередь. Предупредите родственников, друзей, а также всех, с кем у вас есть контакт в Интернете, что ваши данные украли», — сообщил Липов.
Эксперт также напомнил о необходимости связаться со спецслужбами, занимающимися защитой персональных данных. В РФ это Роскомнадзор, который при получении всех необходимых данных поможет определить шаги для защиты. Нелишне применять двухфакторную аутентификацию, где это возможно. И уж точно не стоит открывать подозрительные ссылки или же передавать незнакомым людям свои данные.
Ранее Госдума РФ одобрила в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за нарушения в сфере защиты персональных данных. Максимальное взыскание предполагается в размере 3% от выручки фирмы.