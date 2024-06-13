Что делать при потере багажа в аэропорту: пошаговая инструкция для путешественников

Найти потерянный багаж обычно удается в течение 48 часов. Но есть случаи, когда это происходит позже — порой даже через 21 день. Вещи могут быть повреждены, а еще их могут не найти вовсе. В этом случае вы можете потребовать компенсацию от авиакомпании. Если чемодан был найден вовремя, то авиакомпания обязана доставить его по указанному адресу. В действительности так бывает не всегда: иногда за ним приходится ехать самостоятельно.