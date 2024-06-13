Что делать при потере багажа в аэропорту: пошаговая инструкция для путешественников

Рассказываем, как быстро и без лишнего стресса найти свой чемодан или получить компенсацию.
Нередко ваши любимые вещи по ошибке улетают другим рейсом или теряются в аэропорту. Неопытный турист может испытать сильный стресс, столкнувшись с потерей багажа впервые. Мы составили пошаговую инструкцию, которая подскажет вам, как действовать и на какую компенсацию вы можете рассчитывать.
1. Обратитесь в службу потерянных вещей
На английском она называется Lost & Found. Здесь вам нужно написать заявление о потере багажа. Если такую стойку найти не удалось, следует обратиться к представителю авиакомпании, которая осуществляла ваш перелет, или в администрацию аэропорта.
2. Заполните акт о пропавших вещах
Он называется Property Irregularity Report. Если потеря произошла за границей, письмо необходимо написать на английском языке. Этот документ обычно составляется персоналом аэропорта и содержит информацию о пассажире и его пропавших вещах. Важно получить копию этого бланка: она может пригодиться в случае подачи повторной жалобы. В заявлении укажите имя, фамилию, паспортные и контактные данные, номер и дату рейса, а также подробное опишите свой чемодан: какого цвета он был, из какого материала сделан, что лежало внутри. Помните: если вы покинете зону выдачи багажа без копии этого документа, авиакомпания может отказать в возмещении ущерба.
3. Ждите результатов
Найти потерянный багаж обычно удается в течение 48 часов. Но есть случаи, когда это происходит позже — порой даже через 21 день. Вещи могут быть повреждены, а еще их могут не найти вовсе. В этом случае вы можете потребовать компенсацию от авиакомпании. Если чемодан был найден вовремя, то авиакомпания обязана доставить его по указанному адресу. В действительности так бывает не всегда: иногда за ним приходится ехать самостоятельно.
4. Купите необходимые вещи и сохраните чеки
Если чемодан потерялся в аэропорту после вашего прилета в новое место, купите вещи первой необходимости. Важно сохранить все чеки, чтобы после получить денежную компенсацию. Условия возврата потерянных вещей могу различаться в зависимости от правил авиакомпании. Чаще всего возмещаются расходы на гигиенические продукты и одежду. Обычно размер компенсации ограничен — не больше 100€. В аэропортах некоторых стран необходимые вещи можно сразу получить на стойке Lost and Found. Обычно это зубной набор, шампунь, расческа и футболка.
5. Что делать, если чемодан не нашли
Статус «Потерян» присваивается багажу, если его не нашли в течение 21 дня. В этом случае авиакомпания обязана возместить ущерб пассажиру после истечения этого времени. Вы также имеете право на получение моральной компенсации, даже если багаж будет найден. Для уточнения условий обращайтесь к официальному представителю авиакомпании в аэропорту.
Автор: Елизавета Чеботарева