Что делать многодетным родителям, если им не дают дополнительные выходные

Право многодетных семей на поддержку в 2024 году еще раз подтверждено Указом Президента РФ от 23.01.2024 № 63, вступившим в силу 23 января 2024 года. В документе определяется понятие «многодетная семья». Также там прописан ряд условий, при соблюдении которых люди могут претендовать на социальные льготы.