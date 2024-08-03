Что делать многодетным родителям, если им не дают дополнительные выходные

Член Ассоциации юристов России, эксперт Союза юристов-блогеров Анастасия Громакова в разговоре с «Мелом» рассказала, что многодетные — это особая социальная категория граждан. Им полагается ряд льгот, в том числе по налогам.
Право многодетных семей на поддержку в 2024 году еще раз подтверждено Указом Президента РФ от 23.01.2024 № 63, вступившим в силу 23 января 2024 года. В документе определяется понятие «многодетная семья». Также там прописан ряд условий, при соблюдении которых люди могут претендовать на социальные льготы.
Многодетный сотрудник имеет право на еженедельный дополнительный оплачиваемый выходной при соблюдении следующих условий:
- на его иждивении находится от трех детей в возрасте до 16 лет
- человек работает полную рабочую неделю, то есть не менее 40 часов при пятидневке
- второй супруг работает полный рабочий день или является нетрудоспособным инвалидом
Гарантии и льготы, в том числе на дополнительные выходные, обычно закреплены в коллективных договорах бюджетных организаций.
Если руководитель отказывает в льготах, то можно обратиться в трудовую инспекцию. Она подтвердит нарушение и обяжет работодателя соблюдать права многодетного сотрудника.
Анастасия Громакова подчеркнула, что начальник не должен отказывать работнику в дополнительном выходном независимо от того, воспитывает он ребенка один или нет.
Ранее стало известно, что матерям-героиням в РФ окажут дополнительную поддержку.
Айгуль Сабитова