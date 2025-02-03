Что делать, если заблокировали карту в фитнес-клуб за разговоры

Почему фитнес-клуб может заблокировать абонемент за разговоры
Представители фитнес-индустрии объясняют это тем, что клиенты не должны тренировать друг друга, поскольку у них нет нужной компетенции.
«Ответственность за любые травмы и несчастные случаи в фитнес-клубе всегда несет его генеральный директор, поэтому клубы не имеют другого выбора, кроме как тщательно следить за тем, чтобы клиент не тренировался в зале со сторонним тренером или под руководством друга», — рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ Ольга Киселева в разговоре с РИАМО.
Клиенты же полагают, что таким образом клубы хотят минимизировать упущенную выгоду: если они будут помогать друг другу, фитнес-тренеры останутся без работы, а организации — без дополнительной прибыли.
На каком основании фитнес-клубы могут блокировать абонемент клиента
У каждого фитнес-клуба есть собственный регламент, регулирующий права и обязанности как сотрудников, так и посетителей. Перед покупкой клубной карты нужно внимательно прочитать договор. Там может быть указано, что клиент не имеет права разговаривать с другими спортсменами, а парные или совместные тренировки приравниваются к оказанию тренерских услуг.
По словам гендиректора юридической компании «Группа-А» Георгия Габолаева, фитнес-клуб имеет право заблокировать карту клиента в случаях, если:
- договор содержит прямой запрет на определенные действия (например, «оказание услуг фитнес-тренера третьим лицам»);
- внутренний устав клуба или правила посещения предусматривают такую санкцию за нарушение установленных норм;
- клиенту выдали официальное уведомление о том, что он нарушил конкретные правила, а также предоставили доказательства.
При этом внутренние правила клуба не могут противоречить закону или необоснованно ограничивать права клиента.
Если карту или абонемент заблокировали, посетитель должен получить уведомление о расторжении договора с обоснованием, а также акт или письменное подтверждение расторжения со стороны клуба. Когда такого подтверждения нет, клиент может требовать возобновить услуги или вернуть деньги.
Должен ли клуб вернуть деньги за неиспользованный абонемент
Если договор расторгли по инициативе клуба и клиент не совершал грубых нарушений, ему должны вернуть средства за неиспользованные месяцы тренировок или часы занятий. Если в документе указано, что «деньги за абонемент не возвращаются», то такой пункт может быть признан недействительным в суде, так как он нарушает права потребителя.
Что делать, если вы не согласны с блокировкой клубной карты
Если посетитель считает, что его карту заблокировали необоснованно, нужно сделать следующее:
- письменно потребовать разъяснений от клуба;
- написать претензию с требованием вернуть деньги за неиспользованный срок абонемента;
- обратиться в Роспотребнадзор, если ответа нет или в возврате денег отказано (клуб в таких случаях нарушает закон о защите прав потребителей);
- подать иск в суд с требованием возврата денег и компенсации морального вреда и неустойки (если договор нарушен клубом).
Также о том, как вернуть деньги за абонемент в спортзал, рассказала Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры». Она подчеркнула, что нужно внимательно изучить договор с фитнес-клубом.