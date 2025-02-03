Что делать, если заблокировали карту в фитнес-клуб за разговоры

Если договор расторгли по инициативе клуба и клиент не совершал грубых нарушений, ему должны вернуть средства за неиспользованные месяцы тренировок или часы занятий. Если в документе указано, что «деньги за абонемент не возвращаются», то такой пункт может быть признан недействительным в суде, так как он нарушает права потребителя.