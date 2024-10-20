Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать, если вы нашли на улице деньги

Забрать их себе — плохая идея, и вот почему.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Казалось бы, найти на улице купюру (или даже несколько) — удачное событие. Ведь деньги лежат сами по себе, никому не нужны, а значит — ничьи. Увы, по закону это не так: если вы возьмете купюру себе, по закону это будет считаться кражей.

Портал Объясняем.РФ напоминает, что на этом строится одна из уловок мошенников: люди ждут, когда вы возьмете «ничейную» купюру, после чего появляются, как только вы берете деньги в руки и обвиняют вас в краже.

Что делать, если вы увидели лежащие деньги? Сообщить о них в полицию, описав место и сумму. Если вы уверены, что мошенников нет, их можно взять и отнести в ближайший полицейский участок или администрацию и сообщить о находке.

Там могут взять сумму на хранение и выдать вам талон, а могут сразу передать деньги вам, и тогда вы будете отвечать за их хранение.

Если через полгода владелец не найдется, новым законным обладателем денег станете вы — уже безо всяких нарушений.

Если вы нашли деньги в учреждении (магазине или кафе) или в транспорте, нужно передать их представителю собственника, кассиру или водителю. Дальше уже они будут отвечать за находку и станут ее обладателями в случае, если первоначальный владелец не обнаружится.

Наказание за кражу — срок до пяти лет тюрьмы (или десяти, если вы были в компании людей), поэтому лучше соблюдать закон.

Ранее рассказывали историю жителя Южной Кореи, который украл деньги из храма в детстве, а 27 лет назад вернул украденное с извинениями и компенсацией.