Что делать, если вы нашли на улице деньги

Казалось бы, найти на улице купюру (или даже несколько) — удачное событие. Ведь деньги лежат сами по себе, никому не нужны, а значит — ничьи. Увы, по закону это не так: если вы возьмете купюру себе, по закону это будет считаться кражей.
Портал Объясняем.РФ напоминает, что на этом строится одна из уловок мошенников: люди ждут, когда вы возьмете «ничейную» купюру, после чего появляются, как только вы берете деньги в руки и обвиняют вас в краже.
Что делать, если вы увидели лежащие деньги? Сообщить о них в полицию, описав место и сумму. Если вы уверены, что мошенников нет, их можно взять и отнести в ближайший полицейский участок или администрацию и сообщить о находке.
Там могут взять сумму на хранение и выдать вам талон, а могут сразу передать деньги вам, и тогда вы будете отвечать за их хранение.
Если вы нашли деньги в учреждении (магазине или кафе) или в транспорте, нужно передать их представителю собственника, кассиру или водителю. Дальше уже они будут отвечать за находку и станут ее обладателями в случае, если первоначальный владелец не обнаружится.
Наказание за кражу — срок до пяти лет тюрьмы (или десяти, если вы были в компании людей), поэтому лучше соблюдать закон.
Ранее рассказывали историю жителя Южной Кореи, который украл деньги из храма в детстве, а 27 лет назад вернул украденное с извинениями и компенсацией.