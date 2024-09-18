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Что делать, если все время слезятся глаза

Одна из главных причин хронического раздражения глаза — так называемый синдром «сухого глаза». Как избавиться от этого малоприятного заболевания, рассказала врач-офтальмолог «Еврооптики на Кутузовском» Инга Жарнакова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Речь идет о комплексе признаков высыхания (ксероза) поверхности роговицы и конъюнктивы из-за длительного нарушения стабильности слезной пленки, покрывающей роговицу.

Первые признаки синдрома «сухого глаза»:

  • плохая переносимость ветра, кондиционированного воздуха, дыма;
  • ощущение сухости в глазу;
  • ощущение инородного тела;
  • ощущение жжения и рези в глазу;
  • ухудшение зрительной работоспособности к вечеру;
  • светобоязнь;
  • слезотечение.

Синдром «сухого глаза» встречается у 9—18% населения развитых стран мира. При этом за последние 30 лет частота обнаружения синдрома «сухого глаза» возросла в 4,5 раза, отмечает врач.

Основные причины — работа за компьютером, ношение средств контактной коррекции зрения, применение разных медикаментов, использование косметических средств.

Также свою лепту вносят ухудшение экологии и неблагоприятные факторы окружающей среды:  пыль, дым, ветер, высокая температура, кондиционируемый воздух, сухой климат, воздушные перелеты.

 Есть ряд заболеваний, которые могут приводить к синдрому «сухого глаза»: 

  •  гормональные изменения (менопауза, оральные контрацептивы, беременность, лактация);
  • системные заболевания (диабет, заболевания щитовидной железы). 

По словам офтальмолога, развитию синдрома также могут способствовать и операции по лазерной коррекции зрения.

Большое патогенетическое значение имеет относительно редкое мигание, свойственное людям, напряженно работающим за компьютером.

Инга Жарнакова
врач-офтальмолог

 Чтобы избавиться от слезотечения, врач советует:

  1. Регулировать зрительную нагрузку и делать зрительную гимнастику.
  2. Увлажнять помещение.
  3. Использовать очки, а не контактные линзы при работе в офисе.
  4. Следить за правильной гигиеной глаз (использовать специальные средства для снятия макияжа и мытья глаз).
  5. Поменять косметические средства.

Современные методы лечения больных с синдромом «сухого глаза» направлены на замещение дефицита слезной жидкости и стабилизация слезной пленки. На практике оно включает использование искусственных заменителей слезы в виде глазных капель и гелей. 

«Надо помнить, что самостоятельное лечение опасно. При появлении симптомов “сухого глаза”, необходимо обратиться к врачу», — заключила Инга Жарнакова.