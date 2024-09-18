Что делать, если все время слезятся глаза

Речь идет о комплексе признаков высыхания (ксероза) поверхности роговицы и конъюнктивы из-за длительного нарушения стабильности слезной пленки, покрывающей роговицу.
Первые признаки синдрома «сухого глаза»:
- плохая переносимость ветра, кондиционированного воздуха, дыма;
- ощущение сухости в глазу;
- ощущение инородного тела;
- ощущение жжения и рези в глазу;
- ухудшение зрительной работоспособности к вечеру;
- светобоязнь;
- слезотечение.
Синдром «сухого глаза» встречается у 9—18% населения развитых стран мира. При этом за последние 30 лет частота обнаружения синдрома «сухого глаза» возросла в 4,5 раза, отмечает врач.
Также свою лепту вносят ухудшение экологии и неблагоприятные факторы окружающей среды: пыль, дым, ветер, высокая температура, кондиционируемый воздух, сухой климат, воздушные перелеты.
Есть ряд заболеваний, которые могут приводить к синдрому «сухого глаза»:
- гормональные изменения (менопауза, оральные контрацептивы, беременность, лактация);
- системные заболевания (диабет, заболевания щитовидной железы).
По словам офтальмолога, развитию синдрома также могут способствовать и операции по лазерной коррекции зрения.
Большое патогенетическое значение имеет относительно редкое мигание, свойственное людям, напряженно работающим за компьютером.
Чтобы избавиться от слезотечения, врач советует:
- Регулировать зрительную нагрузку и делать зрительную гимнастику.
- Увлажнять помещение.
- Использовать очки, а не контактные линзы при работе в офисе.
- Следить за правильной гигиеной глаз (использовать специальные средства для снятия макияжа и мытья глаз).
- Поменять косметические средства.
Современные методы лечения больных с синдромом «сухого глаза» направлены на замещение дефицита слезной жидкости и стабилизация слезной пленки. На практике оно включает использование искусственных заменителей слезы в виде глазных капель и гелей.
«Надо помнить, что самостоятельное лечение опасно. При появлении симптомов “сухого глаза”, необходимо обратиться к врачу», — заключила Инга Жарнакова.