Что делать, если вас сокращают на работе

Увольнение — всегда неприятная история, но иногда оно происходит даже не потому, что с конкретным человеком хотят расстаться — компания просто может сократить численность штата из-за того, что изменились обстоятельства.
Что делать, если вы попали под сокращение, в каких случаях этого можно избежать и как уйти из компании с максимальной выгодой — юрист Андрей Корнилов подготовил краткую памятку для Т—Ж.
Сокращения бывают двух видов:
- Реструктуризация — когда из штатного расписания убирают разные должности или целые подразделения. Например, закрывают целый отдел.
- Сокращение численности — когда уменьшают количество работников в рамках одной должности или специальности. Например, вместо пяти сммщиков остается один.
В случае реструктуризации потеря должности необязательно означает увольнение — если в компании есть открытые вакансии, сотруднику обязаны предложить их занять, если он соответствует требованиям.
Исключения:
- Если трудовой договор заключен на срок меньше двух месяцев, сотрудника должны предупредить минимум за три календарных дня.
- Если это договор на сезонные работы, срок — 7 дней.
- Для ИП минимального срока на уведомление нет — так что сотруднику, который работает с ИП, могут сообщить об увольнении даже за день.
Трудовой договор могут расторгнуть и раньше, если сотрудник на это согласен и подтвердит согласие письменно.
При сокращении работнику положены:
- Зарплата за дни, которые он успел отработать в месяце, когда его увольняют.
- Компенсация за неиспользованный отпуск.
- Премия, если она предусмотрена.
Кого нельзя уволить при сокращении штата:
- Сотрудников на больничном или в отпуске — до тех пор, пока они не выйдут на работу.
- Беременных женщин.
- Женщин с детьми до 3 лет.
- Одиноких матерей с детьми до 16 лет или детьми с инвалидностью до 18 лет.
- Работников, воспитывающих детей до 16 лет или детей с инвалидностью до 18 лет без матери.
- Вдов или вдовцов умерших ветеранов боевых действий — в течение года со дня смерти ветерана.
Что следует сделать, если вас сократили незаконно:
- Не стоит увольняться по собственному желанию, иначе вы потеряете выходное пособие и не сможете обжаловать действия работодателя.
- Если вы относитесь к категории людей, которых нельзя уволить, подать заявление об этом работодателю, приложив подтверждающие документы.
- Обратиться в профсоюз.
- Обратиться в комиссию по трудовым спорам. Комиссия рассмотрит ситуацию и либо потребует восстановить вас, либо согласится с увольнением.
Она поможет, если работодатель:
- Не уведомил вас о предстоящем увольнении.
- Настаивает на увольнении ранее законного срока.
- Не предложил другую работу при наличии вакансий.
- Не направил в профсоюз проект приказа об увольнении.
Если и это не помогло, в течение месяца после увольнения можно обжаловать его в суде.
Уволить могут даже в случае, если вы очень хорошо работали — но это не единственная причина соблюдать баланс между работой и личной жизнью. В отдельном материале разбираем, почему быть трудоголиком опасно.
Георгий Мазуркевич