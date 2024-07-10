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Что делать, если вас сокращают на работе

Советы юриста.

Источник: Reuters

Увольнение — всегда неприятная история, но иногда оно происходит даже не потому, что с конкретным человеком хотят расстаться — компания просто может сократить численность штата из-за того, что изменились обстоятельства.

Что делать, если вы попали под сокращение, в каких случаях этого можно избежать и как уйти из компании с максимальной выгодой — юрист Андрей Корнилов подготовил краткую памятку для Т—Ж.

Сокращения бывают двух видов:

  • Реструктуризация — когда из штатного расписания убирают разные должности или целые подразделения. Например, закрывают целый отдел.
  • Сокращение численности — когда уменьшают количество работников в рамках одной должности или специальности. Например, вместо пяти сммщиков остается один.

В случае реструктуризации потеря должности необязательно означает увольнение — если в компании есть открытые вакансии, сотруднику обязаны предложить их занять, если он соответствует требованиям.

Если работника компании увольняют по сокращению, его обязаны предупредить минимум за два месяца до увольнения, а он — расписаться, что получил уведомление.

Исключения:

  • Если трудовой договор заключен на срок меньше двух месяцев, сотрудника должны предупредить минимум за три календарных дня.
  • Если это договор на сезонные работы, срок — 7 дней.
  • Для ИП минимального срока на уведомление нет — так что сотруднику, который работает с ИП, могут сообщить об увольнении даже за день.

Трудовой договор могут расторгнуть и раньше, если сотрудник на это согласен и подтвердит согласие письменно.

При сокращении работнику положены:

  • Зарплата за дни, которые он успел отработать в месяце, когда его увольняют.
  • Компенсация за неиспользованный отпуск.
  • Премия, если она предусмотрена.

Если штат сокращает организация, она также должна выплатить выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка — а если в течение месяца сотрудник не смог найти работу, еще один среднемесячный заработок.

Кого нельзя уволить при сокращении штата:

  • Сотрудников на больничном или в отпуске — до тех пор, пока они не выйдут на работу.
  • Беременных женщин.
  • Женщин с детьми до 3 лет.
  • Одиноких матерей с детьми до 16 лет или детьми с инвалидностью до 18 лет.
  • Работников, воспитывающих детей до 16 лет или детей с инвалидностью до 18 лет без матери.
  • Вдов или вдовцов умерших ветеранов боевых действий — в течение года со дня смерти ветерана.

Что следует сделать, если вас сократили незаконно:

  • Не стоит увольняться по собственному желанию, иначе вы потеряете выходное пособие и не сможете обжаловать действия работодателя.
  • Если вы относитесь к категории людей, которых нельзя уволить, подать заявление об этом работодателю, приложив подтверждающие документы.
  • Обратиться в профсоюз.
  • Обратиться в комиссию по трудовым спорам. Комиссия рассмотрит ситуацию и либо потребует восстановить вас, либо согласится с увольнением.

Если ничего не помогло, а вы уверены, что правы, стоит пожаловаться в государственную инспекцию труда в вашем регионе.

Она поможет, если работодатель:

  • Не уведомил вас о предстоящем увольнении.
  • Настаивает на увольнении ранее законного срока.
  • Не предложил другую работу при наличии вакансий.
  • Не направил в профсоюз проект приказа об увольнении.

Если и это не помогло, в течение месяца после увольнения можно обжаловать его в суде.

Уволить могут даже в случае, если вы очень хорошо работали — но это не единственная причина соблюдать баланс между работой и личной жизнью. В отдельном материале разбираем, почему быть трудоголиком опасно.

Георгий Мазуркевич