Что делать, если вас развернули на границе из-за бракованного загранпаспорта, — инструкция юриста

По словам Русяева, непосредственно на границе сотрудники пограничной службы обязаны изъять загранпаспорт с ошибкой и составить акт в трёх экземплярах, один из которых отдадут вам. Очень важно получить или сделать копию страницы документа с неточностью — это может пригодиться в суде. Далее, в течение двух рабочих дней «загранник» должен быть отправлен в подразделение МВД, где его выдавали. Обратите внимание: штраф за недействительный документ платить не нужно. Но и исправить опечатку тоже уже нельзя — изъятый документ аннулируют, предупреждает юрист.