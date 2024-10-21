Что делать, если вандалы повредили машину

До приезда полиции стоит зафиксировать все повреждения на фото или видео. Это поможет потом при рассмотрении дела. Если на территории есть камеры видеонаблюдения, нужно письменно запросить записи у управляющей компании или ТСЖ. Если у вас или у соседей есть видеорегистраторы, также стоит проверить их записи.