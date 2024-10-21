Что делать, если вандалы повредили машину

Как рассказал Общественной службе новостей юрист Илья Русяев, когда машина подвергается актам вандализма во дворе, это юридически значимая ситуация.
«Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы максимально повысить шансы на возмещение ущерба и наказание виновных», — подчеркнул он.
Вызываем полицию
Первым делом нужно позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить о случившемся. Надо четко описать ситуацию, характер повреждений и место совершения правонарушения (двор, парковка и прочее). Полиция должна будет зафиксировать заявление и направить к человеку наряд для осмотра и составления протокола.
Если повреждения связаны с возможным столкновением с другой машиной (например, если есть признаки удара, смятый бампер), нужно также вызвать сотрудников ГИБДД для составления протокола ДТП. Если видно, что кто-то специально повредил машину (например, разбиты зеркала или стекла, проколоты шины), то на место происшествия приедет участковый.
Фиксируем повреждения
До приезда полиции стоит зафиксировать все повреждения на фото или видео. Это поможет потом при рассмотрении дела. Если на территории есть камеры видеонаблюдения, нужно письменно запросить записи у управляющей компании или ТСЖ. Если у вас или у соседей есть видеорегистраторы, также стоит проверить их записи.
Обращаемся в страховую компанию
Если машина застрахована по каско, нужно немедленно сообщить о случившемся в страховую компанию. Оператор подскажет, какие документы и доказательства нужно предоставить для возмещения ущерба. Однако нужно обратить внимание на условия страхования — не все виды повреждений могут быть покрыты полисом.
Как наказать виновного
Если найдут виновного, можно направить ему письменную претензию с требованием возместить стоимость повреждений. Претензия должна содержать юридическое обоснование со ссылкой на статью 15 Гражданского кодекса РФ, которая предусматривает возмещение убытков.
Если виновный отказывается добровольно компенсировать ущерб, придется обращаться в суд. Нужно подготовить все имеющиеся доказательства: протоколы, фото и видеозаписи, свидетельские показания. Суд все рассмотрит и, если позиция пострадавшего будет доказана, виновного обяжут возместить ущерб.
Ранее эксперт объяснил, что делать, если соседи захватили парковки во дворе многоэтажки.