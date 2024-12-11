Что делать, если вам продали некачественный товар или не оказали услугу

Если продавец отказывается уладить ситуацию, надо оформить претензию. В ней нужно указать название организации или Ф. И. О. предпринимателя, который продал вам товар или оказал услугу, адрес и другие контакты, номер договора или чека; ваши Ф. И. О. и адрес; где и когда были куплены товар или услуга, стоимость, какой дефект обнаружили и когда. Также надо описать ваши требования со ссылкой на закон «О защите прав потребителей». Также нужно указать список приложений (чек, фото товара, гарантийный талон и прочее) и дату.