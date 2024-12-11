Что делать, если вам продали некачественный товар или не оказали услугу

Что гарантирует закон
Согласно законодательству, товары и услуги должны быть качественными и безопасными. Информация о продукции, а также продавце должна быть доступна и достоверна. Товар можно вернуть или обменять в течение 14 дней, если он не входит в перечень невозвратных (лекарства и предметы личной гигиены). Кроме того, нельзя сдать продовольственные товары хорошего качества, пишет «Объясняем. РФ».
Получить назад деньги за бракованный товар можно на протяжении всего гарантийного срока. Если товар или услуга причинили вред, полагается компенсация ущерба.
Мирное решение
Если ваше право нарушили, вы можете обратиться к продавцу. Надо объяснить суть проблемы, предложить конкретное решение (например, возврат денег), подготовить документы (чек, гарантийный талон, фото/видео дефектов).
Зачастую проблему удается решить сразу — многие магазины дорожат репутацией и идут навстречу клиенту.
Как оформить претензию
Если продавец отказывается уладить ситуацию, надо оформить претензию. В ней нужно указать название организации или Ф. И. О. предпринимателя, который продал вам товар или оказал услугу, адрес и другие контакты, номер договора или чека; ваши Ф. И. О. и адрес; где и когда были куплены товар или услуга, стоимость, какой дефект обнаружили и когда. Также надо описать ваши требования со ссылкой на закон «О защите прав потребителей». Также нужно указать список приложений (чек, фото товара, гарантийный талон и прочее) и дату.
Претензия должна быть в двух экземплярах, каждый из них надо подписать. Один нужно оставить себе — на нем продавец должен сделать отметку о получении.
Если претензию игнорируют
Компания должна связаться с пострадавшим, предложить решение проблемы, вернуть деньги или обменять товар в течение 10 дней. Если организация этого не сделала, вы можете пожаловаться:
- в Роспотребнадзор — с вопросами качества товаров и услуг;
- Государственную жилищную инспекцию — если проблемы с коммунальными услугами;
- финансовому уполномоченному — если возникли споры с банками и страховыми.
Если проблема не решилась и через месяц, обращайтесь в суд. Если сумма иска меньше 100 тысяч рублей, нужно идти к мировому судье; если больше — в районный суд.
Что можно требовать через суд
Пострадавший может потребовать возместить стоимость товара или услуги, а также убытки; неустойку за каждый день ожидания; компенсацию морального вреда; возмещение расходов на судебные издержки.
Штраф в пользу покупателя
Если человек подал претензию до обращения в суд и в итоге выиграл дело, закон обязывает выплатить ему дополнительно 50% от взысканной суммы.