Что делать, если вам продали бракованную мебель

Согласно статье 22 того же закона, покупатель может потребовать уменьшить цену мебели, возместить убытки или расходы на устранение недостатков, вернуть деньги за товар. Эти требования продавец должен будет удовлетворить в течение 10 дней. Если продавец нарушит сроки возврата денег за товар, с него взыщут неустойку (1% от стоимости за каждый день просрочки).