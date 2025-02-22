Что делать, если вам продали бракованную мебель

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу, покупатель может попросить заменить мебель на товар той же или другой марки. Также можно потребовать снизить покупную цену или вернуть деньги. Все это прописано в статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Согласно статье 19 того же закона, эти требования покупатель может предъявить к продавцу (по месту покупки), пока действует гарантия.
Покупатель имеет право присутствовать при этих процедурах. Если вы не согласны с результатами экспертизы, их можно оспорить в суде.
Если гарантийных сроков на мебель нет или они истекли, покупатель может предъявить требования к продавцу в течение двух лет, если докажет, что недостатки в товаре возникли по вине изготовителя.
«При предъявлении требования потребитель обязан вернуть мебель продавцу, при этом доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов осуществляется силами и за счет продавца», — уточнили в ведомстве.
Чтобы вернуть мебель, нужно составить претензию (заявление). Ее нужно предъявить продавцу. У потребителя должны остаться доказательства того, что тот получил претензию: отметка продавца на копии письменного требования, документы, подтверждающие отправку требования по почте (чек, уведомление).
Согласно статье 22 того же закона, покупатель может потребовать уменьшить цену мебели, возместить убытки или расходы на устранение недостатков, вернуть деньги за товар. Эти требования продавец должен будет удовлетворить в течение 10 дней. Если продавец нарушит сроки возврата денег за товар, с него взыщут неустойку (1% от стоимости за каждый день просрочки).
Иногда повреждения появляются на мебели не по вине производителя, а из-за домашних кошек. Есть несколько советов, которые помогут отучить питомца царапать диваны и шкафы.