Что делать, если в отель не заселяют из-за овербукинга

Овербукинг в отелях — это продажа номеров большему числу людей, чем могут разместиться в номерном фонде. Аналогично овербукингу в самолетах, так владельцы перестраховываются на случай, если кто-то откажется и отель не заполнится.
Бывают и ситуации, когда это происходит по вине недобросовестных туроператоров, которые подтверждают клиенту бронь в рамках тура до того, как согласовали номер с местом размещения. На что можно рассчитывать, если на ресепшене сообщают, что мест в отеле нет, разбирался aif.ru.
Могут ли при овербукинге предложить заселиться в номер/отель дешевле или дороже, чем оплачен?
Да, такое возможно. Обычно компании стараются избежать проблем и сразу предлагают клиенту решение — в том числе заселение в другой номер или отель. Обычно это соразмерная альтернатива, но бывает, что уровень размещения ниже, чем ожидалось, как и стоимость. Если потребителя ничего не смущает, то можно соглашаться на предложение, а потом требовать возврата разницы в стоимости как убытков.
Какую компенсацию можно получить за овербукинг в отеле?
По закону все условия, на которые потребитель согласился при бронировании, должны быть ему предоставлены. Человек не обязан соглашаться на размещение хуже уровнем, чем бронь, или на замену номера/отеля в целом. Он вправе требовать возмещения всех уплаченных средств, даже в случае, если был оплачен целый тур. Как объяснил РИА Новости адвокат Федор Коробков, туроператор обязан обеспечить туристу возвращение домой, возвратить деньги за неудавшуюся поездку и возместить убытки, например, дополнительные расходы на такси.
Юрист по правам потребителей Василий Черепанов в беседе с «Известиями» рассказал, что если альтернатива не подходит, турист может сам заселиться в другой отель — можно будет взыскать разницу в цене. Однако эксперт советует не злоупотреблять и выбирать отель максимально похожий на тот, в котором произошел овербукинг — если отель будет очевидно роскошнее, придется обосновывать затраты и разницу могут не взыскать.
Как взыскать компенсацию за овербукинг?
Отношения между турфирмой или гостиницей и лицом, которому не удалось заселиться на заранее оговоренных условиях, регулируются Гражданским кодексом и Законом РФ «О защите прав потребителей». Первое, что нужно сделать, это направить претензию с требованиями о возврате денежных средств, возмещении убытков. В течение 30 дней на нее должен прийти ответ. Если он не устраивает потребителя, нужно обращаться в суд: так при наличии оснований можно будет взыскать не только уплаченные средства и убытки, но и компенсацию морального вреда, а также штраф не неисполнение требований потребителя.
Чтобы обосновать свои требования, нужно сохранять все подтверждающие документы: справки о причинах незаселения, чеки за такси, за оплату другого жилья
Источники: https://ria.ru/ https://iz.ru/