Что делать, если в отель не заселяют из-за овербукинга

Отношения между турфирмой или гостиницей и лицом, которому не удалось заселиться на заранее оговоренных условиях, регулируются Гражданским кодексом и Законом РФ «О защите прав потребителей». Первое, что нужно сделать, это направить претензию с требованиями о возврате денежных средств, возмещении убытков. В течение 30 дней на нее должен прийти ответ. Если он не устраивает потребителя, нужно обращаться в суд: так при наличии оснований можно будет взыскать не только уплаченные средства и убытки, но и компенсацию морального вреда, а также штраф не неисполнение требований потребителя.