Что делать, если в квитанции ЖКХ включены услуги, которыми не пользуются?

Чем выше тарифы ЖКХ, тем больше внимания потребители обращают на отдельные строки в квитанции. Иногда всплывают услуги, договор на которые собственник не заключал и которыми никогда не пользовался, но по незнанию оплачивал. Что делать в такой ситуации?
«Например, гражданин какое-то время оплачивал услуги кабельного телевидения, которые были включены в квитанцию ЖКХ, — разъясняет старший преподаватель кафедры “Финансовый контроль и казначейское дело” финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Анастасия Лысенко. — Но если отдельного договора на оказание этих услуг он не заключал и ни разу ими не воспользовался, то он имеет право потребовать возврат денег через в Роспотребнадзор и Конституционный Суд».
Но как быть, если управляющая компания или ТСЖ указывает, что «договор считается заключённым с момента внесения первого платежа» и требует продолжения оплаты? Роспотребнадзор отвечает: это неправомерно. УК или ТСЖ не соблюдает требования о доведении до потребителя всей информации об оплаченной услуге и её исполнителе.
«Конституционный Суд отмечает, что перед заключением договора всё же нужно получить согласие потенциального потребителя на оказание услуг, — конкретизирует эксперт. — Иначе это расценивается как навязывание услуги гражданину, несанкционированное вторжение в его имущественную сферу и нарушение автономии его воли. То есть потребитель должен получить возможность платить за ЖКХ отдельно от дополнительных услуг. Если такие условия не созданы, то в данном случае договор об оказании соответствующих услуг не является заключённым. А значит, человек вправе самостоятельно уменьшить стоимость платежа на сумму дополнительной услуги».