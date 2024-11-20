Что делать, если в квитанции ЖКХ включены услуги, которыми не пользуются?

«Конституционный Суд отмечает, что перед заключением договора всё же нужно получить согласие потенциального потребителя на оказание услуг, — конкретизирует эксперт. — Иначе это расценивается как навязывание услуги гражданину, несанкционированное вторжение в его имущественную сферу и нарушение автономии его воли. То есть потребитель должен получить возможность платить за ЖКХ отдельно от дополнительных услуг. Если такие условия не созданы, то в данном случае договор об оказании соответствующих услуг не является заключённым. А значит, человек вправе самостоятельно уменьшить стоимость платежа на сумму дополнительной услуги».