Что делать, если в квартиру залетел шмель

В чем польза шмелей?
Шмели являются ближайшими родственниками медоносной пчелы. Пушистое желто-черное насекомое хорошо знакомо всем садоводам. Шмели считаются очень полезными и универсальными. Они основные опылители плодово-ягодных культур.
Цветущие деревья начинают опылять гораздо раньше пчел, так как не боятся пасмурной погоды и работают при температуре от плюс пяти-восьми градусов. Из-за своего размера, способности разогреваться и в результате работы грудных мышц шмель способен летать даже в холодное время. Благодаря своей пушистой шубке ему не холодно.
Как поймать шмеля в доме, не навредив ни себе, ни ему?
Несмотря на то, что шмели довольно крупные, укол их жала отличается меньшей болезненностью по сравнению с уколом осы или пчелы. Это насекомое практически никогда не жалит без повода, так как оно считается очень мирным. Как челюсти, так и жало идут в ход только тогда, когда имеется угроза жизни.
Поэтому, если шмель залетел в жилище, не стоит его убивать, лучше использовать безопасный и гуманный метод избавления от насекомого. Нужно дождаться, когда незваный гость сядет на поверхность, в этот момент аккуратно поднести банку и накрыть шмеля, чтобы он оказался внутри. Затем под горлышко банки просунуть лист картона, чтобы шмель не смог выбраться обратно в помещение.
После этого можно вынести банку на улицу и освободить шмеля, позволив ему улететь. Таким образом, этот метод позволяет избавиться от непрошеных насекомых в квартире без причинения им вреда и обеспечивает безопасность для человека.
Если в доме оказалось много насекомых, то можно использовать так называемую световую ловушку — этот метод подойдет для темного времени суток. Рядом с открытой дверью или окном включите фонарик, луч которого должен светить на улицу. Насекомые будут привлечены светом и, скорее всего, полетят к нему. Когда шмели окажутся рядом с открытым окном или дверью, выключите свет, чтобы они улетели на улицу.
Бывает, что шмели устраивают гнездо под крышей дома или в водостоках, вентиляциях. В таких случаях неизбежно, что насекомые могут беспокоить людей. Шмели не любят громкие звуки и стараются обустраивать свои гнезда в тихих глухих местах. Можно разместить возле гнезда колонку и в течение двух-трех дней включать громкую музыку. Любой шум заставит шмелей покинуть свое жилище в поисках нового.