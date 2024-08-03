Что делать, если в квартиру залетел шмель

Если в доме оказалось много насекомых, то можно использовать так называемую световую ловушку — этот метод подойдет для темного времени суток. Рядом с открытой дверью или окном включите фонарик, луч которого должен светить на улицу. Насекомые будут привлечены светом и, скорее всего, полетят к нему. Когда шмели окажутся рядом с открытым окном или дверью, выключите свет, чтобы они улетели на улицу.